«Невероятные ощущения»: Хэмилтон стал пятикратным чемпионом мира в «Формуле-1»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым в Гран-при Мексики и за два этапа до конца сезона обеспечил себе пятый в карьере чемпионский титул в «Формуле-1». Второе место гарантировал себе Себастьян Феттель из «Феррари». Победу же одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Россиянин Сергей Сироткин финишировал 14-м.

Первый день

Предыдущий Гран-при США получился для Льюиса Хэмилтона неудачным — он так и не смог завоевать титул чемпиона мира, который практически был у него в кармане. Себастьян Феттель так и остался теоретическим претендентом на победу в общем зачёте, хотя его шансы обогнать пилота «Мерседеса» стали значительно ниже — от него уже требовалось выиграть три оставшиеся гонки, и при этом Хэмилтон не должен был набрать в них больше четырёх очков.

Так что можно было смело утверждать, что британец вновь приехал в Мексику за итоговой победой — год назад он уже был коронован здесь в качестве четырёхкратного чемпиона мира. Хэмилтону было достаточно финишировать на седьмом месте, чтобы стать третьим в истории пятикратным триумфатором — такого добивались только Михаэль Шумахер и Хуан Мануэль Фанхио.

Но сначала всем пилотам, и Хэмилтону в том числе, нужно было настроить болиды под непростую мексиканскую трассу. Автодром братьев Родригес находится на высокогорье и имеет много длинных прямых, так что гонщики могут пользоваться максимальной прижимной силой, добиться которой всё равно у многих не получается. Именно в Мехико теоретически возможен абсолютный рекорд скорости в «Формуле-1», который принадлежит Валттери Боттасу и равняется 378 км/ч.

Пятничные свободные заезды были посвящены поиску баланса в машинах, из-за чего спортивная составляющая полностью отошла на второй план. Утром протокол возглавили пилоты «Ред Булл», от которых меньше всего можно было ожидать удачных решений проблем с аэродинамикой, что, впрочем, не помешало в прошлом году Максу Ферстаппену одержать победу в Мексике. Третье и четвёртое места достались гонщикам «Рено» — их моторы неплохо себя чувствовали на высокогорье. Хэмилтону покорилась только пятая строчка, а Феттелю — седьмая.

Вечером общая расстановка сил не изменилась, и французские двигатели по-прежнему были вне конкуренции. Даже когда у Ферстаппена случилась потеря мощности, никто не смог сместить его с первой строчки. Все пилоты проиграли «Ред Булл» больше секунды на одном круге. Феттель смог подняться на четвёртое место, хотя ещё с пятницы всеми мыслями он должен был быть настроен на победу.

Red Bull flying, Mercedes struggling 🤔



FP2 highlights from Mexico ⬇️ pic.twitter.com/8zigim6IjG — Formula 1 (@F1) 27 октября 2018 г.

Сергей Сироткин в обеих тренировках занимал 18-е места. Если сначала ему удалось обогнать своего напарника Лэнса Стролла, то затем россиянин уступил ему, но был выше Фернандо Алонсо и Кевина Магнуссена. Пилоту «Уильямс», судя по скорости его машины, было бы сложно бороться в квалификации за попадание во второй сегмент.

Второй день

В субботу дождь перевернул всё с ног на голову. Из-за утренних осадков финальная тренировка проходила на мокрой и холодной трассе. Предугадать, какая погода будет в квалификации, было невозможно. Пилоты сначала протестировали промежуточные шины, а потом всё-таки вернулись к гладким покрышкам.

Вмешательство погоды не повлияло на скорость «Ред Булл» — Макс Ферстаппен выиграл третью тренировку подряд, и хотя большого значения этот хет-трик не имеет, поднять себе настроение он смог. Тем более, что в этот раз Хэмилтон и Феттель прибавили, и обыграть их получилось в практически соревновательных условиях. Лучшим за пределами первой тройки оказался Даниэль Риккардо. Валттери Боттас свою скорость не показал — когда трасса высохла, у него возникли проблемы с гидравликой, и машину пришлось откатить в боксы. Сергей Сироткин показал 17-е место, но по факту он обогнал только Лэнса Стролла, так как ни Кевин Магнуссен, ни Боттас свои попытки не совершили.

The final 60 minutes of practice in Mexico, in bite-size form



Who'll carry their speed into qualifying? 🤔#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/0legol2IxY — Formula 1 (@F1) 27 октября 2018 г.

Квалификация прошла при затянутом облаками небе, но дождь так и не вернулся. Ферстаппен и Риккардо привычно захватили лидерство, но «Мерседес» готовил сюрприз. Стоило Хэмилтону и Боттасу надеть более быстрые шины, как первые два места достались немецкой конюшне. Правда, пока только по итогам первой части квалификации, из которой выбыли пилоты «Хаас», «Уильямс» и Стоффель Вандорн. Сироткин занял последнее место и тут же уступил его Брэндону Хартли, которому поставили много новых запчастей.

Во втором сегменте квалификации «Ред Булл» отыгрался стараниями Ферстаппена — он обошёл Хэмилтона и Боттаса. Отрыв, правда, был совсем крошечным — четыре тысячные секунды от британца и семь сотых от финна. Риккардо так быстро объехать трассу не мог, но от него и не требовалось показывать всю свою скорость именно сейчас.

В финальной же части австралиец дал дёру. Он обошёл не только пилотов «Мерседес» и «Феррари», но и собственного напарника обогнал на 0,26 секунды. Риккардо в третий раз за карьеру завоевал поул-позицию, а «Ред Булл» получил первый ряд стартовой решётки впервые после эры своего доминирования, которая продолжалась до 2013 года. Хэмилтон, Феттель, Боттас и Райкконен должны были начинать воскресную гонку вслед за пилотами австрийской конюшни.

Победа для Ферстаппена и титул для Хэмилтона

И воскресная гонка началась довольно интересно. Хэмилтон со старта неожиданно вырвался в лидеры, а Риккардо откатился на четвёртую строчку. Впрочем, очень быстро британца с первой строчки потеснил Ферстаппен.

А уже на шестом круге произошёл первый сход. Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон столкнулся с одним из соперников, после чего кусок крыла отлетел прямо в болид Фернандо Алонсо. Продолжить гонку испанец не смог.

Тем временем Хэмилтон держал Феттеля позади себя, но регулярно жаловался на шины. Вскоре он впервые уехал в боксы вместе с Боттасом. Обоим пилотам «Мерседес» поставили суперсфот. Их примеру последовали Риккардо и лидирующий Ферстаппен. Феттель с пит-стопом тянул до последнего, но подобная тактика не принесла ему особого успеха — Ферстаппен вновь возглавил гонку, а Себастьян переместился на четвёртое место, уступая ещё Хэмилтону и Риккардо.

Однако ближе к середине гонки немец пошёл в атаку и поочередно прошёл австралийца и британца. Феттелю даже удалось приблизиться к лидеру, но достать Ферстаппена было слишком сложно.

Отставания в этой гонке вообще были очень серьёзными. Если первая пятёрка пилотов находилась в зоне видимости, то остальные проигрывали много. Даже Боттас умудрился в итоге отстать от первого места на круг.

Достаточно быстро стало понятно, что Хэмилтону нагнать лидера тоже не удастся, однако Льюис и не стремился форсировать события. А вот для Риккардо излишнее рвение обернулось сходом за восемь кругов до финиша. У болида австралийца возникли проблемы с мотором, и Даниэль вынужден был завершить гонку при том, что сражался за второе место с Феттелем.

В результате уверенную победу одержал Ферстаппен. Для австралийца она стала пятой в «Формуле-1» и второй в сезоне после триумфа в Австрии. При этом Макс более чем на 17 секунд опередил Феттеля.

Третьим финишировал ещё один пилот «Феррари» Райкконен. Хэмилтон же завершил гонку четвёртым, но этого хватило для того, чтобы стать пятикратным чемпионом мира за два этапа до окончания сезона.

«Прямо сейчас у меня очень странные ощущения. Чемпионат был выигран не здесь. Он был выигран благодаря упорной работе во многих гонках. Я пришёл в «Мерседес» в 13 лет, чтобы добиться этого. Ощущения сейчас невероятные. Не оказался бы здесь без своей семьи, без упорной работы, которую выполнял мой отец. Гонка была ужасной. Я отлично стартовал и пробился выше, но не знаю, что случилось после этого. Я просто старался держаться и довезти машину до финиша», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Как уже говорилось, британец — третий гонщик в истории, которому удалось пять раз стать чемпионом мира в «Формуле-1». До него подобного рубежа достигали Михаэль Шумахер и Мануэль Фанхио.

Феттель же гарантировал себе титул вице-чемпиона, который стал для него третьим в карьере.

Что касается Сироткина, то он провёл достаточно неплохую гонку и за счёт схода ряда соперников занял достаточно высокое 14-е место.