Хэмилтон стал пятикратным чемпионом «Формулы-1»

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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы-1» сезона 2019 года.
Хэмилтон стал пятикратным чемпионом «Формулы-1»
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Это стало возможным благодаря занятому четвёртому месту на Гран-при Мексики. Британец стал недосягаемым в турнирной таблице для своего ближайшего преследователя — пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.

По числу титулов Хэмилтон сравнялся с Хуаном Мануэлем Фанхио. Рекордсменом по количеству побед является Михаэль Шумахер, на счёту которого семь титулов.

Ранее сообщалось, что голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики.

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