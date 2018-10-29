Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Сироткин — 13-й
Эта победа стала для 21-летнего голландца пятой в карьере и второй в нынешнем сезоне.
Вторым финишную черту пересёк гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Тройку призёров замкнул его напарник по команде Кими Райкконен.
Лидер чемпионата — пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон —завершил гонку пятым.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», финишировал 13-м. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 12-й.
Ранее сообщалось, что совет FIA утвердил календарь «Формулы-1» на 2019 год.