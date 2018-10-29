Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Сироткин — 13-й

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке 19-го этапа «Формулы-1» Гран-при Мексики.

Эта победа стала для 21-летнего голландца пятой в карьере и второй в нынешнем сезоне.

Вторым финишную черту пересёк гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Тройку призёров замкнул его напарник по команде Кими Райкконен.

Лидер чемпионата — пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон —завершил гонку пятым.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», финишировал 13-м. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 12-й.

Ранее сообщалось, что совет FIA утвердил календарь «Формулы-1» на 2019 год.