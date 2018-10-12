Совет FIA утвердил календарь «Формулы-1» на 2019 год

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Совет Международной автомобильной федерации (FIA) утвердил календарь этапов «Формулы-1» на сезон 2019 года.
Совет FIA утвердил календарь «Формулы-1» на 2019 год
  • © РИА Новости

Как сообщает пресс-служба FIA, чемпионат будет состоять из 21 этапа.

Первая гонка сезона состоится 17 марта в Мельбурне (Австралия), а заключительная — 1 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

Гонка Гран-при России пройдёт на трассе в Сочи 29 сентября.

Ранее сообщалось, что «Уильямс» объявил о подписании контракта с британским пилотом Джорджем Расселлом.

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