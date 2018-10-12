Совет FIA утвердил календарь «Формулы-1» на 2019 год

Совет Международной автомобильной федерации (FIA) утвердил календарь этапов «Формулы-1» на сезон 2019 года.

Как сообщает пресс-служба FIA, чемпионат будет состоять из 21 этапа.

Первая гонка сезона состоится 17 марта в Мельбурне (Австралия), а заключительная — 1 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

Гонка Гран-при России пройдёт на трассе в Сочи 29 сентября.

The @fia has announced that the World Motor Sport Council has approved the 2019 #F1 race calendar



Here are those race day dates for your diaries! 👀🌍🗓️



* USA is subject to ASN approval pic.twitter.com/hvkbVXtsfo — Formula 1 (@F1) 12 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что «Уильямс» объявил о подписании контракта с британским пилотом Джорджем Расселлом.