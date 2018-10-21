Золотой дубль: российский теннисист Хачанов вслед за Касаткиной выиграл Кубок Кремля

Карен Хачанов стал обладателем Кубка Кремля по теннису. В финале московского турнира россиянин не оставил шансов Адриану Маннарино и повторил успех Дарьи Касаткиной, которая накануне одержала победу в женском разряде. Россияне впервые за 11 лет сделали «золотой дубль» в рамках домашнего соревнования.

Гарантированный финал

Нынешний «Кубок Кремля» российским болельщикам запомнится надолго. Сперва их порадовала Дарья Касаткина, одержавшая победу в женском одиночном разряде, а в воскресенье её примеру последовал Карен Хачанов. Отечественным теннисистам удалось на мажорной ноте попрощаться с «Олимпийским», ведь в ближайшие годы матчи московского турнира здесь проводиться не будут из-за ремонта спорткомплекса.

Причём то, что в мужском финале точно сыграет россиянин, стало известно ещё в пятницу, когда Хачанов с Даниилом Медведевым выиграли свои четвертьфинальные матчи и гарантировали себе дружескую очную встречу в полуфинале.

Дополнительную интригу их противостоянию придавало сражение за место в топ-20. Победитель гарантировал себе попадание в двадцатку лучших рейтинга ATP и звание первой ракетки страны. В итоге победу в трёх сетах одержал Карен, который после матча признался, что ему психологически непросто было противостоять другу.

В финале же Хачанова ждал опытный Адриен Маннарино. Француз в последнее время несколько подрастерял позиции, но остался грозным теннисистом. Дополнительной проблемой для россиянина могла стать леворукость соперника.

На пути к решающему матчу все соперники Карена (Лукаш Русол, Мирза Башич и Медведев) были правшами.

«Нужно будет с тренером подготовиться тактически, и потренировать разнообразные игровые ситуации, которые могут возникнуть по ходу матча. Игра против левши отличается от игры против правши, надо подготовиться, и надеюсь, всё получится», — отмечал Хачанов после полуфинальной встречи.

Зато на стороне Карена была статистика личных встреч. В трёх матчах он дважды обыграл Маннарино, в том числе в рамках прошлогоднего Australian Open.

«Эту победу буду помнить всегда»

В результате никаких проблем в финале у Карена не возникло. Он сразу же сумел наладить подачу, а соперник так и не придумал противоядия против неё. В те редкие моменты, когда розыгрыш затягивался, Маннарино порой удавалось действовать нестандартно, но при этом ему не хватало стабильности.

Как результат россиянин при счёте 1:1 сделал первый брейк, а в седьмом гейме — ещё один. После этого Хачанову оставалось только спокойно подать на сет, что он и сделал — 6:2.

Во второй партии игра у Маннарино окончательно разладилась, и он проиграл четыре гейма подряд. Лишь в этот момент Карен впервые в матче расслабился и позволил оппоненту взять пару геймов на своей подаче. Но на судьбе противостояния это не отразилось. Хачанов вновь выиграл сет со счётом — 6:2.

Болельщики верили, что Карен одержит победу, но не думали, что она окажется настолько простой.

Сам Хачанов признался, что с детства мечтал об этом триумфе.

«Когда я был ребенком и приходил в «Олимпийский», просил автографы у звёзд тех лет, я мечтал сыграть на турнире и выиграть его. И вот, этот день настал. Играть в Москве перед такой публикой — настоящее удовольствие. Эту победу я буду помнить всегда», — заявил спортсмен.

Историческое достижение

Успех на Кубке Кремля позволил россиянину завоевать второй трофей ATP в текущем году после успеха в Марселе и третий в карьере.

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Попутно Хачанов вернул себе звание первой ракетки страны. В понедельник он переместится на 19-е место в рейтинге ATP, тогда как его друг Медведев станет 20-м.

Помимо этого, они станут первыми российскими теннисистами в топ-20 за четыре года. Последним этот рубеж покорялся завершившему карьеру Михаилу Южному. Он закончил 2013-й на 15-м месте и до середины 2014-го держался в двадцатке.

Совместный успех Касаткиной и Хачанова также войдёт в историю. В последний раз россияне синхронно одерживали победу на «Кубке Кремля» в 2007 году.

Тогда Николай Давыденко в финале мужского разряда обыграл другого француза Поля-Анри Матьё, а у женщин Елена Дементьева оказалась сильнее самой Серены Уильямс.

Наконец, Хачанов стал первым отечественным триумфатором турнира у мужчин за девять лет. В 2009-м победу одержал Южный, после чего россияне не могли добраться даже до финала домашнего соревнования.

Также стало известно, что следующий Кубок Кремля пройдёт на «ВТБ Арене парк», а резервным вариантом станет манеж ЦСКА.

«Следующий турнир состоится на «ВТБ Арене» — это уже очевидно. Главное, чтобы завершились все строительные работы. Манеж ЦСКА — резервный вариант», — заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.