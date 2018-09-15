«Команда будущего»: сборная России обыграла Белоруссию и сохранила прописку в первой группе Кубка Дэвиса

В Москве завершился поединок первого раунда плей-офф Кубка Дэвиса в зоне Европа/Африка. Сборная России в напряжённом противостоянии обыграла национальную команду Белоруссии и сохранила прописку в первой группе. Итоговую победу подопечным Шамиля Тарпищева принёс Даниил Медведев, в трёх сетах обыгравший Егора Герасимова.

В последние годы мужская сборная России по теннису звёзд с неба не хватает. После завершения карьеры легендарных Марата Сафина и Николая Давыденко коллектив ни разу не смог добраться до финала Кубка Дэвиса, а на протяжении последних шести лет балансирует между дивизионом сильнейших и первой группой в зоне Европа/Африка.

Нынешний розыгрыш трофея также сложился неудачно для подопечных Шамиля Тарпищева. В своём первом поединке они уступили австрийцам и упустили шансы пробиться в Мировую группу Кубка Дэвиса. Причём если российскую команду представляли все её нынешние звёзды — Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв, то их соперники не досчитались своего флагмана и единственного представителя первой сотни рейтинга ATP — Доминика Тима.

Россияне в очередной раз оказались на грани вылета во вторую группу своей зоны, в которой их могут ждать встречи с командами Зимбабве и Финляндии. А чтобы сохранить свою прописку в более престижном дивизионе, им было необходимо обыгрывать сборную Белоруссии на своей площадке. Подопечные Владимира Волчкова занимают лишь 32-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, а их последнее выступление среди топ-коллективов датируется далёким 2006-м годом.

Однако после первого игрового дня белорусы шли вровень со своими более именитыми соперниками. Если Карен Хачанов смог воплотить в очки своё преимущество в классе над 263-й ракеткой мира Егором Герасимовым, то Даниил Медведев практически без борьбы уступил Илье Ивашко. К слову, для москвича это поражение стало первым в истории личных встреч с 99-м номером рейтинга. Ранее он трижды наносил ему поражения, последнее из которых — два года назад на турнире серии «Челленджер».

При этом капитан российской команды Шамиль Тарпищев не стал винить Медведева, посетовав на нервозность и проблемы с адаптацией.

«Если взять лучшие эпизоды, то они напоминали его оптимальную игру. К сожалению, не удалось победить. Небольшое преимущество было на стороне белорусской команды. Претензий к Медведеву нет, подача давала сбой. У Хачанова тоже не было стабильности, он часто сваливался на короткие розыгрыши. Была борьба, но не было преимущества», — заявил Тарпищев «Чемпионату».

Что касается одиночных поединков, Хачанов не испытал никаких проблем в противостоянии с белорусами. После успеха во встрече с Герасимовым он уверенно обыграл и Ивашко, отдав тому всего шесть геймов. Россиянин был на голову сильнее своего оппонента и исполнил 10 подач навылет, задержавшись на корте всего на 1 час 12 минут. И это учитывая тот факт, что совсем недавно Карен провёл изматывающий матч против первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате США.

Статистику выступлений 25-й ракетки мира подпортила парная встреча, в которой Хачанов и Рублёв не смогли ничего противопоставить многоопытному Максиму Мирному и его партнёру Андрею Василевскому. Россияне уступили в двух партиях, не сумев справиться с подачей оппонентов. Им удалось завершить в свою пользу лишь 14% розыгрышей, когда их противники попадали первым мячом.

Судьба противостояния решалась в матче между Медведевым и Герасимовым. Уже по ходу первой партии стало ясно, что лёгкой прогулкой для россиянина этот матч не станет. Бескомпромиссная борьба продолжалась более 50 минут и завершилась лишь на тай-брейке, где Даниил оказался немного удачливее. При этом белорус очень уверенно действовал на своей подаче, не позволив 35-й ракетке мира заработать ни одного брейк-пойнта.

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Но развить свой успех Медведеву не удалось. Во второй партии он часто ошибался и позволил своему оппоненту перевести игру в третий, решающий сет. К счастью для российских болельщиков, Даниил вышел на него предельно настроенным и показал, что не зря стал первым за пять лет российским теннисистом, выигравшим два турнира ATP в году. Он отдал Герасимову всего три гейма и сохранил для России прописку в первой группе зоны Европы/Африка.

«Благодарен ребятам. Главное, что каждый из них бился до последнего, до конца. Настоящие мужчины. Это команда будущего», — заявил после матча Тарпищев.

При этом Медведев высоко оценил выступление противников и признался, что не имел права уступить Герасимову.

«Настраивался, как на последний матч в жизни. Учитывая наши амбиции и рейтинг, вылететь из первой группы было бы неправильно. Не понимаю, как противникам удавалось показывать такую игру. Если бы им удавалось подобное в личных соревнованиях, то они давно были бы в топ-50. Но я сражался до конца и смог победить», — сказал Медведев.