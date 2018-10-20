Триумф про запас: Дарья Касаткина впервые выиграла теннисный Кубок Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей Кубка Кремля, проходящего в эти дни в Москве. В финале она в трёх сетах обыграла туниску Унс Джабир и завоевала второй профессиональный титул в своей карьере. Благодаря этому успеху Касаткина стала первой запасной участницей Итогового турнира WTA, который состоится в Сингапуре на следующей неделе.

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла второй профессиональный турнир за карьеру. Она обыграла в финале московского Кубка Кремля туниску Унс Джабир. По ходу встречи россиянка уступила первый сет и проигрывала во втором со счётом 1:4, однако ей удалось переломить ход поединка. Наградой стал не только чемпионский титул, но и возможность поехать на Итоговый турнир WTA в Сингапур в качестве запасной участницы.

Особенно значимым успех Касаткиной делает то, что в этом году Кубок Кремля собрал отличный состав участниц из первых номеров мирового рейтинга. Это раньше многие звёзды тенниса в октябре мыслями были уже на Итоговом турнире, и до Москвы доезжали лишь те, кому хотелось подтянуть свой рейтинг к следующему сезону или выступить перед родными трибунами.

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Но в этот раз главному российскому теннисному турниру повезло, так как ещё не все путёвки в Сингапур были разыграны, и за них приехали сразиться несколько теннисисток из первой десятки рейтинга WTA. Помимо давно отобравшейся Симоны Халеп и Слоан Стивенс, которая получила квоту как раз за день до старта Кубка Кремля, в Москву приехали Каролина Плишкова и Кики Бертенс. К ним также присоединилась главная надежда российских болельщиков — Дарья Касаткина.

Итоговый турнир её едва ли волновал: шансов стать запасной и тем более участницей у неё было мало. Она приехала в столицу для того, чтобы взять реванш за прошлогоднее поражение в финале от Юлии Гёргес и выступить перед родными трибунами, что, как не раз признавалась сама спортсменка, она делает с большим удовольствием. Однако по ходу турнира у Касаткиной стала появляться новая мотивация завоевать титул.

Симона Халеп снялась из-за травмы спины, а вскоре и вовсе объявила, что досрочно заканчивает сезон. Благодаря этому оставшиеся путёвки в Сингапур получили Плишкова, Бертенс и украинка Элина Свитолина, пропускающая турнир в Москве по политическим причинам. Но состав запасных ещё предстояло определить, и тут у Касаткиной появился шанс. Впереди неё в текущем рейтинге сезона оставались участницы нынешнего Кубка Кремля — латвийка Анастасия Севастова и бельгийка Элиза Мертенс, а также белоруска Арина Соболенко. Обойти их всех можно было благодаря победе на российских кортах.

Касаткина начала восхождение по турнирной сетке с победы над украинкой Лесей Цуренко. Далее с огромным трудом обыграла француженку Ализе Корне. 21-летняя уроженка Тольятти уступила ей в первом сете, но затем со счётом 7:5 и 6:4 выиграла две следующие партии. Среди тех, кто поддерживал Касаткину в том матче, был главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Он лично посетил спорткомплекс «Олимпийский», после чего оставил в соцсетях поздравительный пост в честь российской спортсменки.

Второй круг оказался непреодолимым барьером для многих фавориток. Плишкова проиграла финалистке 2008 года Вере Звонарёвой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, Стивенс не совладала с Унс Джабир, а Бертенс в трёх партиях уступила белоруске Александре Саснович. Мертенс выбыла из Кубка Кремля ещё по итогам первого раунда, уступив британке Джоанне Конте.

Главной соперницей Касаткиной осталась Севастова, но встретиться с ней можно было только в финале. На пути к нему россиянка выбила соотечественницу Анастасию Павлюченкову и Джоанну Конту. Севастова же подкачала — после долго матча со Звонарёвой она уступила Джабир в трёх партиях. Теперь от результата финального матча с африканкой зависело, будет ли у Касаткиной шанс заменить кого-то на Итоговом турнире.

В первом сете Джабир продемонстрировала агрессивный теннис и держала соперницу под постоянным давлением — ведь она сама была в шаге от того, чтобы стать первой представительницей своей страны, выигравшей титул WTA. Касаткина же бесконечно ошибалась на подаче и легко отдавала свои розыгрыши. Взяв четыре гейма подряд, туниска выиграла стартовую партию.

Такая же победная серия была у Джабир и во втором сете, но после того, как Касаткина один раз всё-таки взяла подачу соперницы. Ситуация стала похожей на ту, что сложилась в их матче на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда африканка оказалась в одном гейме от победы, но Касаткина всё-таки спасла встречу. Тот камбэк россиянки повторился и в этот раз. Воспользовавшись ответными невынужденными ошибками соперницы, Дарья сравняла счёт, после чего теннисистки обменялись изматывающими брейками. Судьбу сета предстояло решить на тай-брейке, и российская спортсменка выиграла его.

В третьей партии стало очевидно, что Джабир не выдержит этот двухчасовой теннисный марафон — их у неё в Москве было уже немало. И хотя ей удалось выиграть четыре гейма, в решающий момент она отдала Касаткиной свою подачу — и та довела дело до победы. Дарья стала шестой россиянкой, выигравшей Кубок Кремля, после Анастасии Мыскиной, Анны Чакветадзе, Елены Дементьевой, Анастасии Павлюченковой и Светланы Кузнецовой.

После матча у Джабир окончательно свело ноги и она не могла подойти к сетке для рукопожатия. Дарья, сама едва сдерживая эмоции после завоевания титула, подбежала к ней и помогла покинуть корт. И без того прекрасный матч получился ещё более красивым. После награждения Касаткина назвала свою победу подарком для тренера Филиппа Дехаcа и своего отца Сергея.

«Ровно десять лет назад я приезжала на этот турнир совсем маленькой девочкой и мечтала стоять на этом корте с кубком. И вот я здесь! Хочу сказать всем спасибо: и болельщикам, и волонтёрам, и судьям, и организаторам. Отдельно благодарю своего тренера. Мы работаем всего год, и это мой подарок тебе. И сегодня день рождения у моего папы, ему я тоже сделала неплохой подарок. Я всё ещё не могу поверить, что это случилось», — сказала Касаткина.

"I remember 10 years ago as a kid I was coming here and dreaming of holding this trophy." - @DKasatkina comes full circle at @tennisrussiapic.twitter.com/u4HrM6vWSC — WTA (@WTA) 20 октября 2018 г.

Сезон для россиянки продолжится в Сингапуре — в случае травмы одной из участниц она выйдет на замену и получит шанс ворваться в первую десятку рейтинга WTA.