Симона Халеп пропустит итоговый чемпионат WTA из-за травмы
- Reuters
Об этом сообщается на сайте WTA. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем — у Халеп диагностирована межпозвоночная грыжа.
«Это было трудное решение, но так лучше для моего здоровья. Моя спина не в порядке, я не тренировалась последние четыре недели и не готова выступать на этом уровне», — заявила румынская теннисистка.
Первую ракетку мира на турнире в Сингапуре заменит бельгийка Кики Бертенс.
Итоговый чемпионат WTA пройдёт с 21 по 28 октября в Сингапуре.
Ранее Симона Халеп снялась с участия в Кубке Кремля, который проходит в Москве.