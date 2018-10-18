Симона Халеп пропустит итоговый чемпионат WTA из-за травмы

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Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп пропустит итоговый чемпионат Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.
Симона Халеп пропустит итоговый чемпионат WTA из-за травмы
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте WTA. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем — у Халеп диагностирована межпозвоночная грыжа.

«Это было трудное решение, но так лучше для моего здоровья. Моя спина не в порядке, я не тренировалась последние четыре недели и не готова выступать на этом уровне», — заявила румынская теннисистка.

Первую ракетку мира на турнире в Сингапуре заменит бельгийка Кики Бертенс.

Итоговый чемпионат WTA пройдёт с 21 по 28 октября в Сингапуре.

Ранее Симона Халеп снялась с участия в Кубке Кремля, который проходит в Москве.

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