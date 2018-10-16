Первая ракетка мира Халеп снялась с участия в Кубке Кремля

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Представительница Румынии Симона Халеп, которая возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), отказалась от участия в Кубке Кремля в Москве.
Первая ракетка мира Халеп снялась с участия в Кубке Кремля
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Во втором круге соревнований она должна была встретиться с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Теперь её место займёт Валентини Грамматикопулу из Греции.

Накануне Халеп рассказала, что её беспокоит старая травма спины. Она также заявила, что её выступление на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре остаётся под вопросом.

Ранее Макарова проиграла Жабер в первом круге теннисного Кубка Кремля.

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