Первая ракетка мира Халеп снялась с участия в Кубке Кремля
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Во втором круге соревнований она должна была встретиться с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Теперь её место займёт Валентини Грамматикопулу из Греции.
Накануне Халеп рассказала, что её беспокоит старая травма спины. Она также заявила, что её выступление на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре остаётся под вопросом.
Ранее Макарова проиграла Жабер в первом круге теннисного Кубка Кремля.