Макарова проиграла Жабер в первом круге теннисного Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Макарова потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в матче первого круга Кубка Кремля в Москве.

Reuters

Встреча, продолжавшаяся 53 минуты, завершилась со счётом 1:6, 2:6. Во втором круге спортсменка из Туниса сыграет против Слоан Стивенс из США. Ранее Дарья Касаткина победила Лесю Цуренко в первом круге Кубка Кремля.