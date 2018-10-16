Макарова проиграла Жабер в первом круге теннисного Кубка Кремля
Российская теннисистка Екатерина Макарова потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в матче первого круга Кубка Кремля в Москве.
- Reuters
Встреча, продолжавшаяся 53 минуты, завершилась со счётом 1:6, 2:6.
Во втором круге спортсменка из Туниса сыграет против Слоан Стивенс из США.
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