Дарья Касаткина стала победительницей теннисного Кубка Кремля

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Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Туниса Онс Жебер в финале Кубка Кремля в Москве.
Дарья Касаткина стала победительницей теннисного Кубка Кремля
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 2:6, 7:6, 6:4 в пользу 21-летней российской теннисистки.

Для Касаткиной этот титул стал вторым в карьере: в прошлом сезоне она выиграла турнир в Чарльстоне. Она также стала шестой россиянкой, победившей на Кубке Кремля. До неё подобное дважды удавалось Анастасии Мыскиной и Светлане Кузнецовой и по одному разу — Анне Чакветадзе, Елене Дементьевой и Анастасии Павлюченковой.

Ранее сообщалось, что работа Федерации тенниса России в 2018 году признана удовлетворительной.

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