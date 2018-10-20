Дарья Касаткина стала победительницей теннисного Кубка Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Туниса Онс Жебер в финале Кубка Кремля в Москве.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 2:6, 7:6, 6:4 в пользу 21-летней российской теннисистки.

Для Касаткиной этот титул стал вторым в карьере: в прошлом сезоне она выиграла турнир в Чарльстоне. Она также стала шестой россиянкой, победившей на Кубке Кремля. До неё подобное дважды удавалось Анастасии Мыскиной и Светлане Кузнецовой и по одному разу — Анне Чакветадзе, Елене Дементьевой и Анастасии Павлюченковой.

Ранее сообщалось, что работа Федерации тенниса России в 2018 году признана удовлетворительной.