Работа Федерации тенниса России в 2018 году признана удовлетворительной

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Ежегодная конференция Федерации тенниса России (ФТР) признала работу организации в 2018 году удовлетворительной.
Работа Федерации тенниса России в 2018 году признана удовлетворительной
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, делегаты конференции единогласно проголосовали за признание работы организации в 2018 году удовлетворительной.

На конференции было отмечено, что в 2018 году не было в полной мере осуществлено финансирование всех направлений деятельности ФТР, включённых в план работы на год.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов победил Мирзу Башича и вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Даниилом Медведевым.

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