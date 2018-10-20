Работа Федерации тенниса России в 2018 году признана удовлетворительной
- Reuters
Как сообщает ТАСС, делегаты конференции единогласно проголосовали за признание работы организации в 2018 году удовлетворительной.
На конференции было отмечено, что в 2018 году не было в полной мере осуществлено финансирование всех направлений деятельности ФТР, включённых в план работы на год.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов победил Мирзу Башича и вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Даниилом Медведевым.