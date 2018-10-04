Обмен Панарина, дебют Свечникова и чемпионский настрой Овечкина: чего ждать от российских хоккеистов в новом сезоне НХЛ

В ночь на 4 октября за океаном стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заметными действующими лицами которого станут российские хоккеисты — от подающего большие надежды Андрея Свечникова, выбранного «Каролиной Харрикейнз» под общим вторым номером на драфте, до готовящихся к защите чемпионского титула лидеров «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. С какими испытаниями предстоит столкнуться российским спортсменам в предстоящем регулярном чемпионате — в материале RT.

«Тампа-Бэй»: готов ли Кучеров к завоеванию Кубка Стэнли?

Главным фаворитом сезона-2018/19 в НХЛ по версии букмекеров являются хоккеисты «Лайтнинг». Ничего удивительного в этом нет: неожиданно для всех покинувший пост генерального менеджера клуба за месяц до начала регулярного чемпионата Стив Айзерман проделал колоссальную работу, собрав во Флориде коллектив, состоящий из молодых талантов и уже сформировавшихся звёзд первой величины.

Высочайший уровень индивидуального мастерства лидеров — форвардов Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова, защитников Виктора Хедмана и Райана Макдоны и голкипера Андрея Василевского, помноженный на приличную глубину состава, даёт поклонникам «Тампы-Бэй» все основания рассчитывать на завоевание второго в истории организации Кубка Стэнли.

«Молнии» были хороши ещё в прошлом сезоне, когда одержали рекордное количество побед в регулярном чемпионате (54 в 82 матчах), и должны прибавить ещё. Выстреливший после обмена из «Монреаля» российский защитник Михаил Сергачёв и отметившийся 32 заброшенными шайбами канадский форвард Брэйден Поинт, например, ещё отрабатывают стандартные контракты новичка и не успели раскрыть весь заложенный в них потенциал.

Да, в лице клуба «Торонто Мэйпл Лифс», подписавшего самого статусного свободного агента межсезонья-2018 Джона Тавареса, у подопечных Джона Купера появился, наверное, даже более серьёзный конкурент, нежели прошлогодний «Вашингтон». Но если не произойдёт ничего сверхъестественного вроде травмы имеющего объёмную медицинскую карту капитана Стэмкоса, Кучеров и компания должны, как и в прошлом году, снова стать первыми в Восточной конференции и получать преимущество домашней площадки вплоть до поздних стадий плей-офф.

Впрочем, несмотря на то что большинство ключевых исполнителей клуба «Тампа-Бэй» ещё достаточно молоды и лишь выходят на пик карьеры, так называемое чемпионское окно команды не будет открыто вечно. Дело в том, что сейчас в её составе хватает хоккеистов, чьи гонорары значительно ниже их реальной рыночной стоимости.

Помимо Сергачёва и Поинта, к числу таковых стоит отнести Василевского, зарабатывающего скромные по меркам претендента на «Везину Трофи» $3,5 млн в год и завершившего прошлый регулярный чемпионат с лучшим в коллективе показателем полезности «+36», а также нападающего Янни Гурде с его чисто символическим окладом в $1 млн.

Следовательно, в скором времени продолжателям дела Айзермана придётся принимать болезненные решения о расставании с кем-то из действительно важных или даже системообразующих игроков.

Обмануть жёсткий потолок зарплат, места под которым всем нынешним хоккеистам «Лайтнинг» не хватит уже в чемпионате-2019/20, невозможно. Поэтому с воплощением титульных амбиций в жизнь коллективу из Флориды лучше поспешить, чтобы не войти в историю одной из сильнейших организаций, которая несколько лет подряд была очень близка к вожделенному трофею, но так и не сумела его получить.

Nikita Kucherov signs an eight-year contract extension with @TBLightning.



He is coming off a career year in which he reached the 100-point mark for the first time (39-61—100), becoming the third player in franchise history to hit the milestone. https://t.co/UB2UGWTMbB#NHLStatspic.twitter.com/HyBRne0VeY — NHL Public Relations (@PR_NHL) 10 июля 2018 г.

«Вашингтон»: сколько продлится «чемпионское похмелье» Овечкина и Кузнецова?

Избитое выражение, что защитить любой титул гораздо сложнее, нежели его завоевать, родилось отнюдь не на пустом месте — и «Кэпиталз» в предстоящем сезоне имеют все шансы подтвердить проверенный временем тезис. Коллектив, бурно праздновавший исторический успех в течение всего лета, начнёт новый регулярный чемпионат с минимальными изменениями в составе и на определённом этапе обязательно испытает проблемы с мотивацией.

Столичный дивизион, в котором выступает «Вашингтон», нельзя назвать самым конкурентным в лиге (обе команды из Нью-Йорка и «Каролина» находятся на разных этапах перестройки и больших проблем лидерам, скорее всего, не доставят), а потому путёвка в плей-офф никуда от «Великой восьмёрки» не денется. Но спад в дебюте или по ходу регулярки всё равно неизбежен, и предпосылки к нему имеются куда более весомые, нежели пресловутое «чемпионское похмелье».

Во-первых, «Кэпиталз» входит в сезон с новым наставником: впервые за четверть века действующий обладатель Кубка Стэнли произвёл рокировку на тренерском мостике, заменив ушедшего в «Айлендерс» Барри Тротца его бывшим ассистентом Тоддом Рейрденом. 47-летний специалист работает в штабе столичного коллектива с 2014 года, но ему всё равно понадобится какое-то время, чтобы освоиться в роли главного человека на скамейке.

Во-вторых, силовому форварду Тому Уилсону, одному из теневых героев минувшего розыгрыша плей-офф, грозит длительная дисквалификация за грубый силовой приём в предсезонном матче с «Сент-Луис Блюз» — и сформированная по ходу прошлого чемпионата ударная тройка с ним, Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым в составе как минимум на первых порах будет разрушена.

Поэтому относиться к локальным неудачам «Вашингтона» (а таковые обязательно будут!) российским поклонникам команды в целом и таланта Овечкина в частности следует более чем сдержанно. Особенно после стартовой победы со счётом 7:0 над «Бостон Брюинз». Те же «Питтсбург Пингвинз» прошлой осенью позволяли себе проигрывать отдельные встречи с кошмарным счётом 1:10, что не помешало им в хорошей форме подойти к поединкам на вылет. Следующую весну «Кэпиталз» вновь встретят во всеоружии, а какой хоккей они будут показывать с октября по начало декабря — дело двадцатое.

«Лос-Анджелес»: Ковальчук вернулся всерьёз и надолго?

Пожалуй, главная интрига регулярного чемпионата НХЛ, связанная с российскими хоккеистами, — это уровень игры Ильи Ковальчука. Ведь за океан нападающий в весьма почтенном для спортсмена 35-летнем возрасте вернулся не просто так, а за единственной отделяющей его от вхождения в Тройной золотой клуб наградой, и серьёзности своих намерений побороться за Кубок Стэнли с самого начала не скрывал.

Потому и требования к нему будут соответствующими: «Кингз», с 2014 года не забиравшиеся даже во второй раунд плей-офф, верят, что столь опытный и высококлассный снайпер станет давать результат с первого же официального матча. И никаких пробуксовок на старте ему не простят.

Нет ни малейших сомнений — в межсезонье Ковальчук сделал всё от него зависящее, чтобы вернуться в сильнейшую лигу планеты в оптимальных кондициях. В противном случае он просто не покидал бы СКА, в составе которого форвард мог ещё долго оставаться главной звездой и ежегодно претендовать на Кубок Гагарина. Но в Америку Илья ехал исключительно ради удовлетворения собственных амбиций и с фактическим понижением зарплаты (после вычета всех налогов в Лос-Анджелесе он будет зарабатывать меньше, нежели в Санкт-Петербурге). Поэтому ни с самоотдачей, ни с мотивацией никаких проблем у олимпийского чемпиона Пхёнчхана возникнуть не должно.

Другое дело, что Ковальчуку фактически заново придётся привыкать к насыщенному матчами и перелётами календарю НХЛ, который не стал существенно благосклоннее к игрокам за пять лет, проведённых нападающим в России. По этой причине заокеанские эксперты и сходятся во мнении, что «Лос-Анджелес» прилично рискнул, заключив с Ильёй договор сразу на три года. Но если ставка «королей» в итоге сыграет, команда действительно может совершить прорыв. Ведь одной из главных проблем дружины Джона Стивенса в прошлом сезоне была посредственная реализация большинства, а уж её-то россиянин с великолепным броском определённо сможет решить.

Another reason to get to Friday night’s game early? After playing five seasons in the KHL, Ilya Kovalchuk returns to the NHL as a member of the Kings. The 35-year-old has 417-399=816 in 816 career NHL games, the eighth-most points by a Russian player in League history. pic.twitter.com/08LHHKQZRd — LAKingsPR (@LAKingsPR) 3. října 2018

«Каролина»: кто такой Свечников и насколько он хорош?

В НХЛ хватает российских исполнителей, которые просто обязаны сделать шаг вперёд в сезоне-2018/19. Это и уже обладающий звёздным статусом Владимир Тарасенко, благодаря которому от «Сент-Луиса» ждут возвращения в число участников плей-офф. И по-прежнему считающийся перспективным Валерий Ничушкин, предпринимающий вторую попытку закрепиться в составе «Даллас Старз». И засидевшийся в России Богдан Киселевич, летом подписавший контракт с «Флорида Пантерз» (но, к сожалению, уже успевший получить неприятную травму в ходе предсезонной подготовки). Больше всего внимания, впрочем, будет приковано к персоне Андрея Свечникова — форварда, выбранного «Харрикейнз» под общим вторым номером последнего драфта, что предполагает наличие у 18-летнего хоккеиста по-настоящему звёздного потенциала.

В первом же сезоне профессиональной карьеры уроженцу Барнаула, выступающему за океаном с 2016 года (и поэтому ещё полгода назад практически неизвестному болельщикам, не интересующимся юниорскими турнирами), по силам громко заявить о себе и включиться в сражение за «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку регулярного чемпионата. Свечников, старший брат которого, Евгений, также играет в Северной Америке в системе «Детройт Ред Уингз», на самом деле очень талантлив и к тому же готов к НХЛ по своим физическим кондициям, что в его возрасте достаточно редкое явление.

Самым сильным качеством Андрея эксперты по юниорским лигам США и Канады называют универсальность форварда, из-за которого его очень непросто нейтрализовать уже сейчас. Российский новобранец «Каролины» является одновременно и сильным снайпером, и толковым плеймейкером, может приносить пользу команде как при реализации большинства, так и при «убийстве» штрафного времени. В его лице клуб, не игравший в плей-офф с далёкого 2009 года, получил самый настоящий бриллиант, который наверняка должен заблистать в руках грамотного тренера.

Наконец, «Харрикейнз» представляют собой отличную площадку для развития — это молодая растущая организация, где Свечникову, скорее всего, станут доверять с первого же дня, не вынуждая его проходить через сито фарм-клубов и вгрызаться зубами в место в четвёртом звене.

«Коламбус»: что будет с Панариным и Бобровским?

Контрактная сага Артемия Панарина, в прошлом сезоне набравшего 82 очка в 81 поединке регулярного чемпионата НХЛ, похоже, подошла к концу. Нападающий не смог договориться о сотрудничестве с «Блю Джекетс» до открытия тренировочного лагеря и не намерен нарушать данное ранее обещание не вести переговоры с генеральным менеджером клуба Ярмо Кекалайненом во время сезона. Учитывая, что уже следующим летом один из лидеров и лучший бомбардир «Коламбуса» становится неограниченно свободным агентом, его обмен с каждым днём всё более и более вероятен. Некоторые инсайдеры утверждают даже, что он состоится ещё до наступления 2019 года.

Своей неготовностью подписывать восьмилетнее соглашение с нынешним клубом (и якобы желанием перебраться в мегаполис вроде Нью-Йорка, о чём не единожды писали заокеанские СМИ) Панарин ставит руководство «Коламбуса» в крайне затруднительное положение. Кекалайнен, как и любой другой нормальный функционер, не стремится расставаться со своим главным активом по доброй воле, но ему всё равно придётся это сделать, чтобы не допустить ухода форварда в другой коллектив без какой бы то ни было компенсации.

Ситуация усугубляется тем, что стоимость Артемия на рынке обменов падает с каждым днём. Через девять месяцев его при благоприятном стечении обстоятельств можно будет заполучить совершенно бесплатно, а сейчас «Блю Джекетс» потребуют существенную компенсацию, чтобы остаться на плаву после расставания с нападающим.

Широко освещающийся в течение всего лета 2018 года и в отечественной, и в зарубежной прессе раскол между «Коламбусом» и Панариным оттенил тот факт, что аналогичным образом развиваются отношения клуба с другим именитым россиянином — двукратным обладателем «Везины Трофи» Сергеем Бобровским. Его контракт также истекает по окончании сезона, и пока что голкипер не изъявлял особого желания оформлять новый.

Кекалайнен, по слухам, рассчитывает переубедить подопечного, а относительно свободная платёжная ведомость «Блю Джекетс», куда без большого труда впишется желаемый одним из сильнейших голкиперов планеты восьмизначный гонорар, должна ему в этом помочь. Но сценарий, при котором обе российские звезды коллектива из Огайо будут доигрывать регулярный чемпионат в других свитерах, вполне вероятен. И ни финского менеджера, ни главного тренера команды Джона Тортореллу это, мягко говоря, не радует.