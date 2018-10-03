УЕФА не будет увеличивать срок дисквалификации Акинфеева

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет увеличивать срок дисквалификации капитана и голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, получившего красную карточку в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы подтверждаем, что Акинфеев будет дисквалифицирован на один матч из-за двух предупреждений, которые он получил в той встрече, на основании статьи 15 дисциплинарного регламента УЕФА. Согласно этой статье, дисквалификация на большее количество матчей Акинфееву не грозит», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Таким образом, Акинфеев пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», который состоится 23 октября в Риме.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча ЛЧ с «Реалом».