Ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова рассказала о своём отношении к реакции общественности на опубликованное в соцсети команды обнажённое фото девушки.

«Я не порномодель, хотя ярлыки быстро навешали. Но меня это скорее не злит, а забавляет. Спешу сообщить, что не собираюсь ей становиться», — заявила Ушакова в эксклюзивном интервью RT.

Ведущая хоккейного «Спартака» призналась, как шутит, получая непристойные предложения от незнакомцев.

«На все сообщения отшучиваюсь: «В «Спартаке» меня теперь никуда не отпустят. Отступные нужно будет выплатить приличные». А вообще, конечно, странно, что люди не понимают юмора», — сказала Ушакова.

Ранее ведущая клубного ТВ хоккейного «Спартака» ответила на обвинения британских СМИ в сексизме.