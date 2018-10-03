Ведущая хоккейного «Спартака» призналась, как шутит, получая непристойные предложения от незнакомцев
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«Я не порномодель, хотя ярлыки быстро навешали. Но меня это скорее не злит, а забавляет. Спешу сообщить, что не собираюсь ей становиться», — заявила Ушакова в эксклюзивном интервью RT.
Ведущая хоккейного «Спартака» призналась, как шутит, получая непристойные предложения от незнакомцев.
«На все сообщения отшучиваюсь: «В «Спартаке» меня теперь никуда не отпустят. Отступные нужно будет выплатить приличные». А вообще, конечно, странно, что люди не понимают юмора», — сказала Ушакова.
Ранее ведущая клубного ТВ хоккейного «Спартака» ответила на обвинения британских СМИ в сексизме.