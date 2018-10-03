Ведущая хоккейного «Спартака» призналась, как шутит, получая непристойные предложения от незнакомцев

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Ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова рассказала о своём отношении к реакции общественности на опубликованное в соцсети команды обнажённое фото девушки.
Ведущая хоккейного «Спартака» призналась, как шутит, получая непристойные предложения от незнакомцев
  • © instagram.com/yulia_ushakova

«Я не порномодель, хотя ярлыки быстро навешали. Но меня это скорее не злит, а забавляет. Спешу сообщить, что не собираюсь ей становиться», — заявила Ушакова в эксклюзивном интервью RT.

Ведущая хоккейного «Спартака» призналась, как шутит, получая непристойные предложения от незнакомцев.

«На все сообщения отшучиваюсь: «В «Спартаке» меня теперь никуда не отпустят. Отступные нужно будет выплатить приличные». А вообще, конечно, странно, что люди не понимают юмора», — сказала Ушакова.

Ранее ведущая клубного ТВ хоккейного «Спартака» ответила на обвинения британских СМИ в сексизме.

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