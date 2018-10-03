Ведущая клубного ТВ хоккейного «Спартака» ответила на обвинения британских СМИ в сексизме

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Ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова ответила на обвинения британских СМИ в сексизме после публикации пресс-службой клуба фото девушки с обнажённым телом в социальных сетях.
Ведущая клубного ТВ хоккейного «Спартака» ответила на обвинения британских СМИ в сексизме
  • © instagram.com/yulia_ushakova

«Ни о каком угнетении речи не идёт. Должна же сексуальность иметь место в брутальном мужском коллективе? Я одобряю», — заявила Ушакова в эксклюзивном интервью RT.

Она также поделилась своими соображениями о том, откуда взялись эти ложные обвинения в сексизме.

«Ложное впечатление создалось, потому что в какой-то момент в процессе цитирования информация обо мне начала меняться. Где-то меня записали в хоккеистки, потом переквалифицировали в футболистки. В одном американском издании вообще умудрились выдумать подробности: «Юлия Ушакова уже восстановилась от травмы, вернулась в основной состав команды и готова выйти на поле», — рассказала Ушакова.

Ранее она рассказала о свалившейся на неё популярности после публикации обнажённого фото.

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