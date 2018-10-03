Ведущая хоккейного «Спартака» рассказала о свалившейся на неё популярности после публикации обнажённого фото

Ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова рассказала о свалившейся на неё популярности после публикации фото обнажённого тела в социальных сетях.

«Вы не представляете, сколько личных сообщений я получила после этого в Instagram. Иностранцы писали отовсюду — из Иордании, Ирана, Колумбии, США… Некоторые предлагали десятки тысяч долларов за откровенные фотосессии. Я даже грешным делом уже призадумалась, но пока держусь. Не представляю, как живут суперзвёзды. У них такие соблазны на каждом шагу», — заявила Ушакова в эксклюзивном интервью RT.

Она также раскрыла содержимое нескольких сообщений, которые в большинстве своём были позитивного характера.

«Юлия, вы суперсекси!», «Я ваш фанат навеки!», «Выходите за меня замуж!» и всё в таком духе», — сказала Ушакова.