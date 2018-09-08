В «Коламбусе» прокомментировали ситуацию с новым контрактом Панарина

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекалайнен рассказал, что ему пока не удалось достичь договорённости о заключении нового контракта с российским нападающим Артемием Панариным, который становится неограниченно свободным агентом летом 2019 года.

«Статус-кво сохранился. Панарин не выразил готовности подписать новый контракт прямо сейчас. Будем продолжать вести переговоры. У «Коламбуса» ещё есть время, мы сохраняем оптимизм. В прошлом сезоне Артемий проявил себя с самой лучшей стороны, и я надеюсь, что он будет выступать в клубе в течение длительного времени», — цитирует финского функционера «Чемпионат» со ссылкой на радиостанцию Sirius XM.

В 81 матче минувшего регулярного чемпионата НХЛ в составе «Блю Джекетс» Панарин отметился 27 заброшенными шайбами и 55 результативными передачами, став лучшим бомбардиром команды.

Ранее Панарин рассказал, что переживает из-за ситуации с новым контрактом.