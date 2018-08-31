Российский форвард «Коламбуса» Панарин заявил, что переживает из-за ситуации с новым контрактом
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«Я готовлюсь к сезону в «Коламбусе», у меня контракт ещё на один год — вот и всё. Многие переживают, что со мной дальше будет. Слушайте, я тоже переживаю. Хотя я говорил, что стараюсь контролировать свои эмоции», — цитирует форварда официальный сайт лиги.
По словам Панарина, он готов к любому развитию событий.
«Я тренируюсь, от меня не всё зависит. А как получится — увидим», — добавил хоккеист.
Ранее Панарин объяснил, почему он не боится антироссийских санкций.