Российский форвард «Коламбуса» Панарин заявил, что переживает из-за ситуации с новым контрактом

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который станет неограниченно свободным агентом летом 2019 года, ответил на вопрос о своём будущем.
Российский форвард «Коламбуса» Панарин заявил, что переживает из-за ситуации с новым контрактом
  • © Adam Lacy
  • globallookpress.com

«Я готовлюсь к сезону в «Коламбусе», у меня контракт ещё на один год — вот и всё. Многие переживают, что со мной дальше будет. Слушайте, я тоже переживаю. Хотя я говорил, что стараюсь контролировать свои эмоции», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

По словам Панарина, он готов к любому развитию событий.

«Я тренируюсь, от меня не всё зависит. А как получится — увидим», — добавил хоккеист.

Ранее Панарин объяснил, почему он не боится антироссийских санкций.

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