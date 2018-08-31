Российский форвард «Коламбуса» Панарин заявил, что переживает из-за ситуации с новым контрактом

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который станет неограниченно свободным агентом летом 2019 года, ответил на вопрос о своём будущем.

«Я готовлюсь к сезону в «Коламбусе», у меня контракт ещё на один год — вот и всё. Многие переживают, что со мной дальше будет. Слушайте, я тоже переживаю. Хотя я говорил, что стараюсь контролировать свои эмоции», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

По словам Панарина, он готов к любому развитию событий.

«Я тренируюсь, от меня не всё зависит. А как получится — увидим», — добавил хоккеист.

Ранее Панарин объяснил, почему он не боится антироссийских санкций.