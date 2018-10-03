Путин считает, что избрание Дворковича главой ФИДЕ поможет очистить шахматы от политики

Президент России Владимир Путин прокомментировал избрание экс-заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича новым главой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Путин выразил надежду на то, что избрание Дворковича на этот пост послужит на благо шахмат и будет способствовать тому, что шахматы будут очищены от любых попыток политизации и останутся чистым от политики видом спорта», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

3 октября на конгрессе ФИДЕ в Батуми Дворкович был избран новым президентом организации.

Ранее Павел Колобков заявил, что избрание Дворковича главой ФИДЕ говорит об укреплении позиций российского спорта.