Путин считает, что избрание Дворковича главой ФИДЕ поможет очистить шахматы от политики
- РИА Новости
«Путин выразил надежду на то, что избрание Дворковича на этот пост послужит на благо шахмат и будет способствовать тому, что шахматы будут очищены от любых попыток политизации и останутся чистым от политики видом спорта», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
3 октября на конгрессе ФИДЕ в Батуми Дворкович был избран новым президентом организации.
Ранее Павел Колобков заявил, что избрание Дворковича главой ФИДЕ говорит об укреплении позиций российского спорта.