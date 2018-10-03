Дворкович избран новым президентом ФИДЕ

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Бывший заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович избран новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Дворкович избран новым президентом ФИДЕ
  • ©TASS Host Photo Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС, на выборах главы организации, прошедших на конгрессе в Батуми, за Дворковича проголосовали 103 делегата, а то время как другой кандидат — греческий шахматист Георгиос Макропулос — набрал 78 голосов.

Предыдущим руководителем ФИДЕ был другой представитель России — Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 года.

Ранее сообщалось, что британец Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов президента ФИДЕ в пользу Дворковича.

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