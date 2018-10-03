Колобков заявил, что избрание Дворковича главой ФИДЕ говорит об укреплении позиций российского спорта
- РИА Новости
«Главой одной из старейших и уважаемых международных спортивных федераций стал россиянин — это говорит об укреплении позиций российского спорта. Шахматы в России очень любят, наша школа — одна из сильнейших в мире», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Он отметил, что большой управленческий опыт поможет Дворковичу сделать правильные шаги для развития шахмат в мире.
3 октября на конгрессе ФИДЕ в Батуми Дворкович был избран новым президентом организации.
Ранее Кирсан Илюмжинов прокомментировал избрание Дворковича главой ФИДЕ.