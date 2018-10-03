Илюмжинов прокомментировал избрание Дворковича главой ФИДЕ

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов прокомментировал избрание экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича новым президентом организации.

«Победа Дворковича — это здорово. Во-первых, сохранилась преемственность, и Россия сохранила за собой эту высокую должность в одной из крупнейших международных спортивных федераций. Во-вторых, он победил с новой командой. У него хорошая, сбалансированная команда, в которую входят в том числе люди, которые поработали в ФИДЕ и шахматной сфере уже не один десяток лет», — приводит слова Илюмжинова РИА Новости.

3 октября на конгрессе ФИДЕ в Батуми Дворкович был избран новым президентом организации.

Илюмжинов руководил ФИДЕ с 1995 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Александр Жуков поздравил Дворковича с избранием президентом ФИДЕ.