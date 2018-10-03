Жуков поздравил Дворковича с избранием президентом ФИДЕ

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал избрание экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Поздравляю Аркадия, это хорошая новость, я рад, что в ФИДЕ сохранилась преемственность, что главой организации снова будет россиянин, ведь Российская шахматная федерация — одна из старейших и уважаемых в мире», — приводит слова Жукова ТАСС.

Он отметил, что основной задачей Дворковича на новой должности станет преодоление раскола в мире шахмат.

«Надеюсь, что шахматы и дальше будут увеличивать свою популярность. На мой взгляд, упор в работе сейчас нужно делать на представление этого вида спорта в СМИ, что позволит привлечь в шахматы спонсоров, даст толчок к развитию шахмат во всём мире», — добавил экс-глава ОКР.

3 октября на конгрессе ФИДЕ в Батуми Дворкович был избран новым президентом организации.

Ранее Дворкович заявил, что намерен провести реформирование ФИДЕ.