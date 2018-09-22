Ковальчук: КХЛ — отличная лига, а СКА — прекрасная команда

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук считает, что КХЛ отличная лига.
Ковальчук: КХЛ — отличная лига, а СКА — прекрасная команда
  • © Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

«Не каждый хоккеист может играть в США и Канаде. Некоторые европейцы хотят быть ближе к дому. КХЛ достаточно молодая лига, но она быстро развивается: строятся новые арены, растут армии болельщиков. Хоккей — самый популярный вид спорта в России. Я играл за санкт-петербургский СКА, прекрасную команду, в которой делалось всё возможное для того, чтобы побеждать. Мне всё нравилось в КХЛ», — заявил Ковальчук в интервью ESPN.

Хоккеист также рассказал о своих впечатлениях от участия в Олимпийских играх 2018 года.

«У нас не было ни флага, ни имени, но все знали, откуда мы. Хоккей — главный спорт на Олимпиаде. Болельщики поддерживали нас, а мы сделали их счастливыми», — добавил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что «Каролина» разгромила «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в отсутствие Овечкина и Кузнецова.

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