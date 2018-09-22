«Каролина» разгромила «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в отсутствии Овечкина и Кузнецова
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Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участие в матче не принимали.
В составе «Каролины» голом и результативной передачей отметился россиянин Валентин Зыков (1+1). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников и защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов записали себе в актив по результативному пасу.
Ранее сообщалось, что два очка Овечкина не помогли «Вашингтону» избежать поражения в предсезонном матче НХЛ с «Монреалем».