«Каролина» разгромила «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в отсутствии Овечкина и Кузнецова

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Действующий чемпион Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» уступил в предсезонном матче на выезде «Каролине Харрикейнз» со счётом 1:5.
«Каролина» разгромила «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в отсутствии Овечкина и Кузнецова
  • © Кадр: видео YouTube/ Washington Capitals

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участие в матче не принимали.

В составе  «Каролины» голом и результативной передачей отметился россиянин Валентин Зыков (1+1). Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников и защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов записали себе в актив по результативному пасу.

Ранее сообщалось, что два очка Овечкина не помогли «Вашингтону» избежать поражения в предсезонном матче НХЛ с «Монреалем».

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