Дубль Дадонова помог «Флориде» победить «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ

«Флорида Пантерз» нанесла поражение «Монреаль Канадиенс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Флориды» дублями отметились Евгений Дадонов (5-я и 12-я минуты) и Джаред Маккэнн (51-я и 53-я минуты). Автором ещё одного гола стал Ник Бьюгстад (60-я минута).

У «Монреаля» отличились Мэттью Пека (14-я минута) и Никита Щербак (56-я минута).

Ранее сообщалось, что экс-защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» россиянин Фёдор Тютин стал скаутом американского клуба.