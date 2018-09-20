Дубль Дадонова помог «Флориде» победить «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ
- Хоккеист «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе «Флориды» дублями отметились Евгений Дадонов (5-я и 12-я минуты) и Джаред Маккэнн (51-я и 53-я минуты). Автором ещё одного гола стал Ник Бьюгстад (60-я минута).
У «Монреаля» отличились Мэттью Пека (14-я минута) и Никита Щербак (56-я минута).
Ранее сообщалось, что экс-защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» россиянин Фёдор Тютин стал скаутом американского клуба.