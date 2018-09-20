Дубль Дадонова помог «Флориде» победить «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ

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«Флорида Пантерз» нанесла поражение «Монреаль Канадиенс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Дадонова помог «Флориде» победить «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ
  • Хоккеист «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Флориды» дублями отметились Евгений Дадонов (5-я и 12-я минуты) и Джаред Маккэнн (51-я и 53-я минуты). Автором ещё одного гола стал Ник Бьюгстад (60-я минута).

У «Монреаля» отличились Мэттью Пека (14-я минута) и Никита Щербак (56-я минута).

Ранее сообщалось, что экс-защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» россиянин Фёдор Тютин стал скаутом американского клуба.

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