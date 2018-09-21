Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от разгрома в предсезонном матче НХЛ с «Вегасом»

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«Лос-Анджелес Кингз» потерпел разгромное поражение от «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от разгрома в предсезонном матче НХЛ с «Вегасом»
  • AFP
  • © Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча завершилась победой «рыцарей» со счётом 7:2.

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Джефф Картер и Илья Ковальчук.

За «Вегас» по одной шайбе забросили Вильям Карлссон, Даниэль Карр, Райлли Смит, Николя Хаг и Киган Колесар, а Джонатан Маршессо оформил дубль.

Ранее сообщалось, что дубль Евгения Дадонова помог «Флориде» победить «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ.

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