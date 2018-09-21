Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от разгрома в предсезонном матче НХЛ с «Вегасом»
- AFP
- © Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Встреча завершилась победой «рыцарей» со счётом 7:2.
В составе «Лос-Анджелеса» отличились Джефф Картер и Илья Ковальчук.
За «Вегас» по одной шайбе забросили Вильям Карлссон, Даниэль Карр, Райлли Смит, Николя Хаг и Киган Колесар, а Джонатан Маршессо оформил дубль.
BREAKING: Ilya Kovalchuk still has it 🤯 pic.twitter.com/FcHiyNMzux— LA Kings (@LAKings) 21 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что дубль Евгения Дадонова помог «Флориде» победить «Монреаль» в предсезонном матче НХЛ.