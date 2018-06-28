Битва Англии и Бельгии и момент истины для Колумбии и Сенегала: анонс 15-го дня ЧМ-2018
- Игроки сборной Англии
- Reuters
Япония — Польша (17:00, Волгоград)
Перед началом турнира поляки рассматривались экспертами как команда, способная как минимум удивить. Подопечные Адама Навалки на одном дыхании прошли отборочный этап, на пять очков опередив Данию, которая уже пробилась в плей-офф мундиаля, а Роберт Левандовски с 16 мячами стал лучшим бомбардиром квалификации.
Однако выступление красно-белых на первенстве планеты можно назвать провалом. Сперва они неожиданно уступили Сенегалу, а затем были разгромлены Колумбией. Таким образом, за один тур до финиша команда лишилась шансов на продолжение борьбы и продемонстрировала при этом крайне блеклый футбол, впервые за 32 года не сумев пробиться в плей-офф мундиаля.
Незаметен был и дебютант ЧМ Левандовски. После матча с Колумбией он раздражённо заметил, что попросту не получал мяч от партнёров. Остаётся надеяться, что во встрече заключительного тура форвард всё-таки сумеет отличиться.
На Японию, напротив, не ставили как на соискателя путёвки в плей-офф, но азиаты сначала обыграли Колумбию, а затем разошлись миром с Сенегалом. В последнем туре им хватит ничьей, чтобы выйти из группы как минимум со второго места и впервые за восемь лет войти в число 16 лучших команд турнира.
Любопытно, что важнейшее очко в игре с Сенегалом команде принёс вышедший на замену Кейсуке Хонда. Экс-футболист ЦСКА забил пятый мяч на третьем для себя ЧМ и стал лучшим бомбардиром мундиалей среди азиатских игроков.
Всего же на счету Хонды 97 матчей за сборную и 37 голов.
Для Японии и Польши нынешняя встреча станет лишь третьей в истории. Оба предыдущих матча носили товарищеский статус, и в обоих победу одержал азиатский коллектив. В 1996 году «самураи» разгромили соперника со счётом 5:0, а спустя шесть лет выиграли чуть скромнее — 2:0.
数年ぶりにオールアウトテストを実施。このテストであらゆるデータが取れるので今後のトレーニングに活かせるんですけど、やっぱ限界まで追い込むってことには慣れることないですよね。自分に勝つという難易度は上がることはあっても下がることはないかな。。 pic.twitter.com/fHqgMaf9nO— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) 7 мая 2018 г.
Сенегал — Колумбия (17:00, Самара)
А Сенегал и Колумбия в другом матче группы Н проведут прямой стык за место в плей-офф.
Задача Колумбии предельно проста — обыграть соперника. Хотя сборную может устроить и ничья при условии, что Япония уступит Польше. В таком случае южноамериканский коллектив обойдёт азиатский по разнице забитых и пропущенных мячей.
С другой стороны, будет крайне обидно, если дружина Алиу Сиссе не выйдет в плей-офф. Для команды это лишь второй чемпионат мира, но оба раза «львы Теранги» могут выжать из турнира максимум.
На ЧМ-2002 сенегальцы с нынешним главным тренером в составе едва не стали первой африканской командой, которая сыграла в полуфинале мундиаля. В России они постараются повторить свой успех.
Для колумбийцев же серьёзным подспорьем станет возвращение в строй Карлоса Санчеса, который был удалён в матче первого тура с Японией. После этого футболист получал угрозы в свой адрес, и наставник сборной Хосе Пекерман даже посвятил победу над Польшей своему подопечному. А вот травмированный Абель Агилар на поле вряд ли появится.
Что касается истории личных встреч, то Колумбия и Сенегал ранее встречались лишь дважды. В 2011 году году южноамериканцы взяли верх со счётом 2:0. Один из мячей забил как раз Агилар. А в 2014 году команды разошлись миром со счётом 2:2.
Англия — Бельгия (21:00, Калининград)
Как и в группе A, в квартете G сложилась ситуация, когда две команды-лидера одержали по две победы, и теперь в третьем туре им предстоит сыграть друг с другом, чтобы решить, кто выйдет в плей-офф с первого места, а кто — со второго. И Англия, и Бельгия обыграли Тунис и Панаму, причём зачастую европейцы делали это с довольно крупным счётом.
Это привело к уникальной ситуации — по всем основным турнирным параметрам англичане и бельгийцы сейчас идут вровень. У них не только равная сумма баллов, но и одинаковые восемь забитых и два пропущенных мяча. То есть если команды сыграют вничью в Калининграде, то в итоге места будет распределены по рейтингу фейр-плей, который зависит от заработанных в предыдущих матчах карточек.
Здесь у «трёх львов» небольшое преимущество — у британцев два предупреждения, у их соперников — три.
Но если во время матча третьего тура судья Дамир Скомина будет более придирчивым к подопечным Гарета Саутгейта, то и в этом критерии наступит паритет. Тогда победителя группы назовёт слепой жребий.
Так что и Англии, и Бельгии лучше играть только на победу, чтобы не отдавать свою судьбу в чужие руки. Правда, болельщики подозревают, что обеим командам будет более выгодно проиграть, чем выиграть. Ведь обладатель первого места в квартете G имеет возможность встретиться в плей-офф с командой Колумбии — к стартовому свистку это станет уже окончательно известно. А вот если занять второе место, то высока вероятность, что в 1/8 финала придётся сыграть с Японией или Сенегалом. Да и потом, вплоть до финала, не будет ни Бразилии, ни Аргентины, ни Португалии, ни Франции.
Если отбросить подобные рассуждения в сторону, то поклонников футбола должен ожидать очень зрелищный матч. Англичане находятся в отличной форме, и даже травма Деле Алли не сломила команду. Вышедший ему на замену Рубен Лофтус-Чик провёл отличный матч с Панамой. Гарри Кейн остаётся лучшим бомбардиром турнира, и этот статус должен его вдохновить на то, чтобы забивать мячи не только с пенальти или после рикошетов.
Но всё-таки Бельгия кажется чуть более сильным соперником. На её стороне опыт и желание добиться первых значимых для страны успехов за долгие годы. Даже в отсутствие защитников Венсана Компани и Томаса Вермалена «красные дьяволы» являют собой настоящую угрозу для любого оппонента. Правда, против англичан не сыграет главная звезда сборной Бельгии Ромелу Лукаку — главный тренер Роберто Мартинес хочет дать ему отдых. Это вполне оправданное решение, поскольку в составе есть Эден Азар и Миши Батшуайи.
Друг с другом команды играли 22 раза, и огромный перевес в личных встречах у англичан — они одержали 15 побед. Единственное поражение по итогам 90 минут они потерпели в далёком 1936 году, а спустя 62 года «три льва» уступили в серии пенальти на товарищеском турнире в Марокко. Хотя Бельгии будет выгодно проиграть британцам на чемпионате мира в России, собственная честь не должна им это позволить.
Last time we met Belgium... #TBT#threelionspic.twitter.com/GoENg2hkDT— England (@England) 28 июня 2018 г.
Панама — Тунис (21:00, Саранск)
Уж как только не насмехались болельщики над матчем между сборными Панамы и Туниса, который пройдёт в Саранске.
Впрочем, игра должна получиться событийной. Хотя и Панама, и Тунис уже не борются за плей-офф, обоим сборным нужно решать локальные задачи. Так, африканцы не побеждали на чемпионатах мира с 1978 года. Три забитых мяча в играх с Англией и Бельгией показывают, что у них весьма неплохая для команд второго эшелона атака.
Панама лишь дебютирует на мундиалях. Ей уже удалось добыть первый гол, теперь у команды новая цель — заработать первые турнирные очки, и лучше не одно, а сразу три. Конечно, сделать это непросто: панамцы пропускали чаще других на этом турнире. Но зато у команды из Америки нет никаких проблем с составом, а вот у Туниса несколько футболистов могут остаться в лазарете.