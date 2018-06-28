Битва Англии и Бельгии и момент истины для Колумбии и Сенегала: анонс 15-го дня ЧМ-2018

В четверг, 28 июля, состоятся очередные матчи последнего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. В квартете G Англия и Бельгия определят, кто выйдет в плей-офф с первого места, а в группе H определится лишний в сражении Японии, Сенегала и Колумбии. RT представляет анонс матчей 15-го игрового дня ЧМ-2018.

Япония — Польша (17:00, Волгоград)

Перед началом турнира поляки рассматривались экспертами как команда, способная как минимум удивить. Подопечные Адама Навалки на одном дыхании прошли отборочный этап, на пять очков опередив Данию, которая уже пробилась в плей-офф мундиаля, а Роберт Левандовски с 16 мячами стал лучшим бомбардиром квалификации.

Однако выступление красно-белых на первенстве планеты можно назвать провалом. Сперва они неожиданно уступили Сенегалу, а затем были разгромлены Колумбией. Таким образом, за один тур до финиша команда лишилась шансов на продолжение борьбы и продемонстрировала при этом крайне блеклый футбол, впервые за 32 года не сумев пробиться в плей-офф мундиаля.

Незаметен был и дебютант ЧМ Левандовски. После матча с Колумбией он раздражённо заметил, что попросту не получал мяч от партнёров. Остаётся надеяться, что во встрече заключительного тура форвард всё-таки сумеет отличиться.

На Японию, напротив, не ставили как на соискателя путёвки в плей-офф, но азиаты сначала обыграли Колумбию, а затем разошлись миром с Сенегалом. В последнем туре им хватит ничьей, чтобы выйти из группы как минимум со второго места и впервые за восемь лет войти в число 16 лучших команд турнира.

Любопытно, что важнейшее очко в игре с Сенегалом команде принёс вышедший на замену Кейсуке Хонда. Экс-футболист ЦСКА забил пятый мяч на третьем для себя ЧМ и стал лучшим бомбардиром мундиалей среди азиатских игроков.

Всего же на счету Хонды 97 матчей за сборную и 37 голов.

Для Японии и Польши нынешняя встреча станет лишь третьей в истории. Оба предыдущих матча носили товарищеский статус, и в обоих победу одержал азиатский коллектив. В 1996 году «самураи» разгромили соперника со счётом 5:0, а спустя шесть лет выиграли чуть скромнее — 2:0.

Сенегал — Колумбия (17:00, Самара)

А Сенегал и Колумбия в другом матче группы Н проведут прямой стык за место в плей-офф.

Также по теме «Не наш чемпионат мира»: как в Германии отреагировали на поражение национальной команды После поражения Германии в матче с Южной Кореей и сенсационного вылета команды на групповом этапе ЧМ многие немецкие эксперты решили...

Задача Колумбии предельно проста — обыграть соперника. Хотя сборную может устроить и ничья при условии, что Япония уступит Польше. В таком случае южноамериканский коллектив обойдёт азиатский по разнице забитых и пропущенных мячей.

С другой стороны, будет крайне обидно, если дружина Алиу Сиссе не выйдет в плей-офф. Для команды это лишь второй чемпионат мира, но оба раза «львы Теранги» могут выжать из турнира максимум.

На ЧМ-2002 сенегальцы с нынешним главным тренером в составе едва не стали первой африканской командой, которая сыграла в полуфинале мундиаля. В России они постараются повторить свой успех.

Для колумбийцев же серьёзным подспорьем станет возвращение в строй Карлоса Санчеса, который был удалён в матче первого тура с Японией. После этого футболист получал угрозы в свой адрес, и наставник сборной Хосе Пекерман даже посвятил победу над Польшей своему подопечному. А вот травмированный Абель Агилар на поле вряд ли появится.

Что касается истории личных встреч, то Колумбия и Сенегал ранее встречались лишь дважды. В 2011 году году южноамериканцы взяли верх со счётом 2:0. Один из мячей забил как раз Агилар. А в 2014 году команды разошлись миром со счётом 2:2.

Англия — Бельгия (21:00, Калининград)

Как и в группе A, в квартете G сложилась ситуация, когда две команды-лидера одержали по две победы, и теперь в третьем туре им предстоит сыграть друг с другом, чтобы решить, кто выйдет в плей-офф с первого места, а кто — со второго. И Англия, и Бельгия обыграли Тунис и Панаму, причём зачастую европейцы делали это с довольно крупным счётом.

Это привело к уникальной ситуации — по всем основным турнирным параметрам англичане и бельгийцы сейчас идут вровень. У них не только равная сумма баллов, но и одинаковые восемь забитых и два пропущенных мяча. То есть если команды сыграют вничью в Калининграде, то в итоге места будет распределены по рейтингу фейр-плей, который зависит от заработанных в предыдущих матчах карточек.

Здесь у «трёх львов» небольшое преимущество — у британцев два предупреждения, у их соперников — три.

Но если во время матча третьего тура судья Дамир Скомина будет более придирчивым к подопечным Гарета Саутгейта, то и в этом критерии наступит паритет. Тогда победителя группы назовёт слепой жребий.

Так что и Англии, и Бельгии лучше играть только на победу, чтобы не отдавать свою судьбу в чужие руки. Правда, болельщики подозревают, что обеим командам будет более выгодно проиграть, чем выиграть. Ведь обладатель первого места в квартете G имеет возможность встретиться в плей-офф с командой Колумбии — к стартовому свистку это станет уже окончательно известно. А вот если занять второе место, то высока вероятность, что в 1/8 финала придётся сыграть с Японией или Сенегалом. Да и потом, вплоть до финала, не будет ни Бразилии, ни Аргентины, ни Португалии, ни Франции.

Если отбросить подобные рассуждения в сторону, то поклонников футбола должен ожидать очень зрелищный матч. Англичане находятся в отличной форме, и даже травма Деле Алли не сломила команду. Вышедший ему на замену Рубен Лофтус-Чик провёл отличный матч с Панамой. Гарри Кейн остаётся лучшим бомбардиром турнира, и этот статус должен его вдохновить на то, чтобы забивать мячи не только с пенальти или после рикошетов.

Но всё-таки Бельгия кажется чуть более сильным соперником. На её стороне опыт и желание добиться первых значимых для страны успехов за долгие годы. Даже в отсутствие защитников Венсана Компани и Томаса Вермалена «красные дьяволы» являют собой настоящую угрозу для любого оппонента. Правда, против англичан не сыграет главная звезда сборной Бельгии Ромелу Лукаку — главный тренер Роберто Мартинес хочет дать ему отдых. Это вполне оправданное решение, поскольку в составе есть Эден Азар и Миши Батшуайи.

Друг с другом команды играли 22 раза, и огромный перевес в личных встречах у англичан — они одержали 15 побед. Единственное поражение по итогам 90 минут они потерпели в далёком 1936 году, а спустя 62 года «три льва» уступили в серии пенальти на товарищеском турнире в Марокко. Хотя Бельгии будет выгодно проиграть британцам на чемпионате мира в России, собственная честь не должна им это позволить.

Панама — Тунис (21:00, Саранск)

Уж как только не насмехались болельщики над матчем между сборными Панамы и Туниса, который пройдёт в Саранске.

Также по теме «Прощай, бундестим»: как в мире отреагировали на сенсационный вылет сборной Германии с ЧМ-2018 Вылет действующего чемпиона — сборной Германии — с ЧМ-2018 стал настоящей сенсацией. Немцы уступили Южной Корее и заняли последнее...

Впрочем, игра должна получиться событийной. Хотя и Панама, и Тунис уже не борются за плей-офф, обоим сборным нужно решать локальные задачи. Так, африканцы не побеждали на чемпионатах мира с 1978 года. Три забитых мяча в играх с Англией и Бельгией показывают, что у них весьма неплохая для команд второго эшелона атака.

Панама лишь дебютирует на мундиалях. Ей уже удалось добыть первый гол, теперь у команды новая цель — заработать первые турнирные очки, и лучше не одно, а сразу три. Конечно, сделать это непросто: панамцы пропускали чаще других на этом турнире. Но зато у команды из Америки нет никаких проблем с составом, а вот у Туниса несколько футболистов могут остаться в лазарете.