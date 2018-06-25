Колумбийские футболисты посвятили победу над Польшей удалённому в первом туре ЧМ защитнику Санчесу

Игроки сборной Колумбии посвятили победу над Польшей в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года защитнику команды Карлосу Санчесу, получившему красную карточку на третьей минуте поединка с Японией, состоявшегося в минувший вторник, 19 июня, за игру рукой в собственной штрафной площади.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на главного тренера команды Хосе Пекермана.

«Хотелось бы сказать о Санчесе. Карлосу было плохо последние дни, и мы хотели бы посвятить этот триумф ему», — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная Польши проиграла Колумбии и первой среди европейских команд утратила все шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.