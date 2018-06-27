Шаурма с мексиканскими специями и бразильский карнавал в такси: как иностранные фанаты проводили время в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону уже состоялось четыре матча группового этапа чемпионата мира. В понедельник, 2 июля, здесь также пройдёт игра 1/8 финала. С начала мундиаля город наводнили иностранные туристы. Мексиканские болельщики заказывают шаурму и просят посыпать её своими специями, уругвайские фанаты торгуются в такси, несмотря на фиксированную цену поездки, а бразильцы поражают местных жителей своим пением.

В Ростове-на-Дону уже прошло четыре матча группового этапа чемпионата мира, а в понедельник, 2 июля, состоится игра 1/8 финала. И хотя здесь участники мундиаля не устроили голевую феерию, как, например, в Сочи Испания и Португалия, всё равно и на стадионе во время игр, и на улицах города — праздничная атмосфера.

Здесь прошли матчи Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия. Все команды боролись до последних секунд и показали качественный, бескомпромиссный футбол. Ну а местные жители получили не только возможность увидеть звёзд мирового футбола, но и приобрели уникальный опыт общения с иностранными болельщиками. Всё это, без сомнения, перевешивает любую голевую феерию.

«Пальчики оближут и забудут, откуда прилетели»

Даже продавец шаурмы на улице, не очень хорошо говорящий по-русски, проникся атмосферой мундиаля и уже не стесняется, когда на него направляют камеры операторы телеканалов. Наоборот, он быстро входит в раж и начинает демонстрировать безупречную технику заворачивания начинки в лаваш.

«Он делает это с педантичностью Криштиану Роналду, — смеётся хорватский телеведущий, записывая процесс приготовления. — Нет, в самом деле. Посмотрите на его волосы, они ухожены и убраны с лица. Прозрачные перчатки идеально сидят на руках. А как он обращается с щипцами для овощей и мяса — это просто фантастика! Ещё пара движений, и он создаст настоящее произведение искусства».

Позднее мы поговорили с героем репортажа.

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— Вы специально к чемпионату мира готовились или развлекаете так людей каждый день?

— Нет, я всегда старался выделяться на фоне остальных, чтобы людям было приятно и они возвращались ко мне.

— Чувствуете повышенное внимание к своей персоне?

— Какое там! Так, пару раз просили на камеру поработать, но хозяин не одобряет. Говорит, что отвлекаться не стоит.

— Выручка за время мундиаля возросла?

— Да, болельщики и журналисты из близлежащей гостиницы часто наведываются, а некоторые приходят с соседних улиц даже. За полночь не везде можно перекусить, а мы работаем круглосуточно. Иногда даже очередь выстраивается до 7—8 человек.

— И как с ними общаетесь? Они по-русски не понимают, а выбор в меню большой…

— Как будет «сыр», «курица» и «овощи» по-английски и по-испански, я уже знаю, вроде бы меня понимают. А если не понимают, то кушают, что завернул.

— Необычные просьбы от посетителей были за это время?

— Нет вроде бы. Саудовцы всегда просили двойную порцию мяса и доплачивали, мексиканцы приносили какие-то специи и просили ими посыпать перед тем, как завернуть и поджарить лаваш, бразильцы больше гирос уплетали.

— А если исландцы попросят рыбу поджарить или филе сельди положить, окажете любезность?

— А почему нет? Только пусть приносят, я ещё им соус приготовлю из сока лимона и укропа, чтобы понравилось. Никаких проблем — если оплатили, сделаю так, что пальчики оближут и забудут, откуда прилетели.

— Сами футбол любите?

— Нет, я не самый большой фанат. Но на новый стадион схожу с удовольствием, как появится возможность. Говорят, атмосфера там прекрасная. У меня друзья уже побывали, остались под впечатлением.

Таксист Сергей в последние недели тоже часто сталкивался с иностранцами. Он с трудом сдерживает хохот, рассказывая, как некоторые пытались торговаться, несмотря на то, что о цене поездки он предупреждал клиентов сразу:

— Уругвайцы и мексиканцы — странные ребята. Я им по несколько минут втолковывал, почему не могу уступить. Даже на английском пытался, говорил: Fixed price, guys, но они послушают-послушают и заново ныть начинают. Вообще странно, у нас и так не слишком высокий ценник по сравнению с другими городами, но ребята всё равно пытались экономить — видимо, для них путешествие в Россию — недешёвое удовольствие».

— Трудности перевода случались?

— Нет, но один дедушка из Швейцарии просил меня отвезти его к Кремлю. Я сначала подумал, может быть, какой музей миниатюр открыли. Называет адрес, навигатор прокладывает маршрут, высвечивается 1250 км. Оказалось, он с Ростовом Великим перепутал. Посмеялись минуту, и повёз его смотреть собор Рождества Пресвятой Богородицы и Большую Садовую. Остался доволен.

— Кто веселее всех из тех, кого подвозили?

— Бразильцы. Эти способны карнавал прямо в машине устроить. Высовывались несколько раз в окно, когда мы пост ДПС проезжали, что-то кричали. Боялся, нас остановят, а полиция спокойно реагировала. Думал, так только в кино бывает.

— Куда чаще всего просили подбросить, если не брать в расчёт гостиницы, аэропорты и арену?

— В рестораны на набережную и в фанзону на Театральной площади. Они там обычно тусили. После матчей постоянно развозил по домам. Но, нужно отдать должное, люди знают меру, пьяные ко мне в машину ни разу не падали.

— Конфликтов в городе не случалось?

— Да тут не до стычек и драк, местный ОМОН настроен решительно, летают по городу постоянно. Не завидую тем, кто решит вступить с ним в схватку, если вдруг начнутся беспорядки. Там ребята не промах, сразу отпор дадут, мало никому не покажется.

— Насколько изменился город, получив статус участника чемпионата мира?

— Глупо говорить, что всё осталось на прежнем уровне. Разумеется, многие люди устроились на работу благодаря строительству новых объектов. В некоторых сферах обслуживания зарплаты подросли. Главное, чтобы и после ЧМ город продолжал развиваться, а не стагнировал.

— 2 июля Ростов примет свой пятый и последний матч ЧМ. Кого бы вы хотели увидеть в городе перед матчем 1/8 финала?

— Англичан и сенегальцев, наверное. Британцы славятся своим умением петь, поэтому любопытно было бы понаблюдать за этим, а африканцы всегда колоритны, к тому же к нам в город они ещё не заглядывали, в отличие от латиноамериканцев.