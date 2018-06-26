«Беречь себя во вторник никто не будет»: что говорили тренеры Исландии и Хорватии перед игрой в Ростове

Если сборная Исландии пробьётся в плей-офф чемпионата мира по футболу в России, её болельщики поверят, что команда может выиграть турнир. Об этом заявил главный тренер исландцев Хеймир Халльгримссон на пресс-конференции накануне встречи с Хорватией. Кроме того, специалист отметил высокий уровень организации ЧМ. В свою очередь, наставник хорватов Златко Данич выразил уверенность, что его подопечные одержат победу в последнем матче группового этапа.

Халльгримссон: «В Исландии живут большие оптимисты»

— В каком состоянии команда подходит к заключительной встрече в группе?

— Завершаем подготовку к матчу со сборной Хорватии с оптимизмом. Все игроки в строю, травмированных нет, поэтому постараемся приложить максимум усилий и победить. Хочется верить, что все сложится для нас самым благоприятным образом, хотя прекрасно понимаем, что будет тяжело.

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— Тот факт, что соперник решил все свои задачи и пробился в плей-офф с первого места в группе, вас обнадёживает?

— Отнюдь. Это не преимущество, а головная боль. Во-первых, хорваты не из той породы футболистов, которые позволят себе расслабляться, даже когда матч не имеет никакой турнирной ценности. Во-вторых, даже если мой коллега выпустит на поле всех запасных, они будут предельно мотивированы и постараются доказать, что не менее достойны места в стартовом составе. В одном я уверен: беречь себя во вторник никто не будет.

— В отборочном турнире вы уже встречались с «шашечными» и обменялись победами. Насколько сильно они изменились с тех пор?

— Мне кажется, с приходом Златко Далич команда обрела правильный баланс между атакой и защитой. Очевидно, что игрокам нравится играть под его руководством. При этом, несмотря на отсутствие громких имён, нападение у хорватов поистине фантастическое. Мне, как тренеру, импонирует, что Лука Модрич стал больше тяготеть к роли свободного художника, а не просто центрального полузащитника, действующего в рамках системы.

— Почему вы не перенесли предматчевую тренировку с полудня на более позднее время, ведь на улице установилась жара?

— Мы привыкли к определённому распорядку дня и решили его не менять. Для кого-то это мелочь, для нас же важно сохранять ритм и не выпадать из него. К тому же, я не вижу никаких проблем, ведь команда не делает упор на «физику», а фактически разминается и работает над нюансами. К тому же, тренировка в подобных условиях поможет нам лучше адаптироваться в местному климату.

— Как отреагируют на родине, если Исландия сумеет квалифицироваться в плей-офф?

— Страшно представить. Тогда в стране, наверняка, решат, что нам теперь по силам выиграть чемпионат мира. Наши соотечественники — большие оптимисты, этот ген заложен у исландцев в ДНК. Вообще, разумеется, вопрос оценки нашего выступления на турнире — это палка о двух концах.

Вот если в 1/8 финала не смогут пробиться Португалия, Аргентина или Германия — многие испытают шок, а в нашем случае вряд ли. Если же команда справится с поставленной задачей — установит планку на ранее невиданной высоте. Этот успех станет самым крупным в истории исландского футбола.

— Для вас лично и сборной Исландии нынешний чемпионат мира — первый в истории. Какое впечатление от его организации?

— Вы знаете, честно говоря, я поражён. В России очень приятные, отзывчивые и дружелюбные люди. На протяжении всего времени пребывания в стране ощущаем их внимание и поддержку. Что касается самого турнира, то я бы поставил России максимально возможную оценку за приложенные усилия, всё сделано на высшем уровне, одно удовольствие тренироваться и играть здесь.

Далич: «Хотим повторить успех сборной Хорватии 1998 года»

— В Аргентине волнуются, что вы завтра можете выставить второй состав. Как сказываются на команде такие высказывания?

— У нас в составе 23 игрока, и все равны. Мы приехали на чемпионат мира не для того, чтобы кому-то поддаваться и пропускать, наша задача — забивать и выигрывать. И мы хотим завершить групповой этап со стопроцентным показателем, вне зависимости от того, что говорят другие. Если кто-то хочет домысливать — ради Бога, это его право, но это не значит, что мы разделяем данную точку зрения. Давайте будем честны, если бы Хорватия была в другой ситуации, о нас бы никто не вспомнил.

— Сыграет ли во вторник Лука Модрич?

— Состав будет оглашён завтра. Никто не делает этого за 24 часа до матча. Может быть, я и держу в голове фамилии тех, кто появится на поле с первых минут, но ничего не скажу. Готов повторить ещё раз: мы заботимся исключительно о себе, а не о других. В сборной Хорватии нет резервистов, мы все вместе, заодно. И команда будет играть на победу так же, как делала это во встречах с Аргентиной и Нигерией.

— Некоторые полагают, что Франция будет стараться избежать встречи с Хорватией в 1/8 финала. Вы верите в это?

— Никто не занимается подсчётами всерьёз, кроме журналистов. Подбирать себе соперника в следующем раунде — путь в никуда. Если об этом размышлять, то можно спилить сук, на котором сидишь.

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— В Ростове трибуны будут поддерживать Исландию. Вас это не пугает?

— В Нижнем Новгороде большая часть болельщиков переживала за Аргентину, но моя команда победила со счётом 3:0. Мы привыкли играть под давлением, этим нас не удивить. Но я позволю себе заявить, что завтра Хорватия не проиграет. Об остальном даже не хочу рассуждать дальше.

— Наставник сборной Нигерии признался, что рецепт успеха в матче с Исландией крылся в быстрых переходах из обороны в атаку. Согласны с ним?

— У Хорватии свой стиль игры, и мы постараемся его придерживаться. Встречались с островитянами дважды в отборочном турнире и знаем друг друга очень хорошо. Сложно приготовить какие-то тактические сюрпризы. Понятно, что нам следует уделить повышенное внимание стандартным положениям, не позволять сопернику наносить дальние удары без сопротивления и действовать компактно. Наша задача проста — стараться играть быстро и подчинить исландцев себе, они должны подстраиваться под нас, а не мы под них.

— Можно ли после двух матчей в группе говорить о том, что нынешняя сборная Хорватия способна повторить успех национальной команды, дошедшей в 1998-м до полуфинала?

— Очень сложно сравнивать два поколения. Футбол за 20 лет существенно изменился, в наши дни уже играют иначе. У меня прекрасные подопечные — по таланту, отношению к делу и своим человеческим качествам их можно сравнивать с командой, выступавшей на мундиале во Франции. У ребят, которыми я руковожу, поистине огромный потенциал, неслучайно они играют в топ-клубах Старого Света. Но поколение 1998 года оказало огромное влияние на развитие футбола в стране. Мы все — и тренерский штаб в том числе — хотим дорасти до неё. Разумеется, повторить тот результат будет очень сложно, но мы постараемся.