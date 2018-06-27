Вторым составом: как Хорватия выиграла у Исландии с девятью запасными в старте на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Исландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу уступила национальной команде Хорватии со счётом 1:2 и не сумела пробиться в плей-офф. Исландцам не помог даже тот факт, что главный тренер соперника Златко Далич выпустил на поле с первых минут девять номинальных запасных. Подробности встречи в Ростове-на-Дону — в репортаже RT.

Сколько не пытались хорватские и исландские журналисты накануне очной встречи своих сборных узнать у главного тренера «шашечных» Златко Далича, кого он выпустит на поле с первых минут, тот мастерски уходил от ответа. Специалист дипломатично замечал, что не делит футболистов «на тех, кто играет на рояле, и тех, кто таскает его на тренировках».

Его подопечные одержали две победы и досрочно пробились в плей-офф с первого места в группе, благодаря чему он сам получил возможность проверить в деле ближайший резерв. А потому удивляться появлению в стартовом составе сразу девяти номинальных запасных игроков не стоит.

Его визави же предпочёл не сильно тасовать ростер по сравнению с предыдущими встречами, но не побрезговал внести небольшие коррективы. Так, в стартовый состав он отрядил обоих защитников «Ростова», разумно предположив, что «дома» стены должны помочь не только отбегавшему матчи с Аргентиной и Нигерией без замен Рагнару Сигурдссону, но и преимущественно полировавшему скамейку Сверриру Ингасону. Появление же Эмиля Хадльвредссона объяснялось желанием Хеймира Хадльгримсона прихватить персонально лидера атак красно-белых.

В дебюте соперники не создали ни одного толкового момента в нападении, если не считать таковым прострел с правого фланга Тина Едвая. Владевшие территориальным преимуществом хорваты большую часть времени катали мяч поперёк поля и изредка обостряли передачами за спины, которые читались ещё до того, как были исполнены. Лука Модрич в позиционном нападении передвигался преимущественно пешком, а оба его рывка завершились «коробочками» визави в пределах правил.

Исландцы же, несмотря на необходимость идти вперёд и забивать, предпочитали не отступать от привычной стратегии, с помощью которой они добрались до четвертьфинала Евро-2016. Если что и поражало в эти минуты, так это движение северян. Смещения при переводах соперника мяча с фланга на фланг выполнялись настолько синхронно, что напоминали балетную постановку на газоне. Причём, что любопытно, ряды «танцоров» не теряли стройности даже во время контактных единоборств.

Немногочисленная армия болельщиков «синих», знатно пошумевшая в московском парке Зарядье, а также на арене «Спартака» и стадионе в Волгограде, попыталась расшевелить любимцев традиционным ритуалом с аплодисментами, временной промежуток между которыми с каждым новым хлопком уменьшался. Успевшие заскучать трибуны прониклись и помогли исландцам. Убедившись, что реакции не последовало, «викинги» исполнили пару национальных песен с лиричным мотивом.

Неизвестно, то ли они, то ли гол Лионеля Месси в ворота Нигерии в параллельном матче, то ли оба этих фактора помогли Арону Гуннарссону с партнёрами активизироваться. С 25-й по 30-ю минуту они создали в контратаках четыре момента. Самый опасный из них родился после вброса из аута самим капитаном. Хёрдур Магнуссон выиграл верховую дуэль на ближней штанге и затылком сбросил мяч во вратарскую, но там, как назло, никого не оказалось. Почти сразу же Матео Ковачич нарушил правила в 27 метрах от ворот и предоставил шанс отличиться со стандарта Гильфи Сигурдссону. Будь расстояние до ворот поменьше, атакующий защитник мог бы открыть счёт в матче, но за время полёта мяча Ловре Калинич успел переместиться в пустовавший угол и ликвидировать опасность.

Перед самым перерывом голкипер «Гента» совершил куда более впечатляющий сейв. Подбиравшие постепенно ключи к сопернику через фланги исландцы на правом краю разыграли двухходовку. Гудмундссон пробросил мяч мимо защитника и отпасовал на край штрафной набегавшему Гуннарссону. Арон «выстрелил» с правой ноги в дальний угол, придав тому нужное вращение, но Калинич успел переместиться и подобрать руку, чтобы стать негласным героем не только одного конкретного эпизода, но и всего первого тайма.

После перерыва вратарю этого уже не позволили. Во-первых, защитники хорватов стали значительно чаще принимать удары соперников на себя, несмотря на то, что количество опасных моментов возросло в разы. Во-вторых, стражу ворот не удалось отразить пенальти в исполнении Сигурдссона, назначенный испанским арбитром Матео Лаосом за игру рукой в штрафной Ловрена. И в-третьих, красно-белые не только грамотно сыграли по счёту, но и отработали перед плей-офф быстрые выход из обороны в атаку. Что самое любопытное, сделали они это уже без Луки Модрича, которого Далич заменил по прошествии 65 минут.

К тому моменту Хорватия вела 1:0 благодаря добиванию Милана Баделя из центра штрафной и полностью контролировала темп встречи. Если бы не нарушение в своей штрафной на 76-й минуте, то концовка прошла бы совершенно в ином ключе, но пропущенный мяч сыграл с «нашими парнями» злую шутку. Они вынуждены были окончательно раскрыться и начать искать шансы в нападении за счёт количества, а не качества (Да, во многом этому поспособствовал Хадльгримссон, пошедший ва- банк и выпустивший вместо защитника Сигурдссона третьего нападающего Бьёрна Сигурдарсона). Однако номинальные запасные «шашечных» транжирили момент за моментом, соревнуясь скорее не в точности, а в скорости передвижения.

Когда из Санкт-Петербурга пришла новость, что бывший защитник московского «Спартака» Маркус Рохо вновь вывел Аргентину вперёд в матче с Нигерией, северяне и вовсе забыли о том, что в футбол нужно играть на обеих половинах, за что их и наказал Иван Перишич на последней минуте матча. Бадель нашёл партнёра передачей на левом углу штрафной и тот, обработав мяч и сократив расстояние до ворот, технично пробил в дальний угол и зафиксировал полное превосходство своей команды над соперниками в группе. Время на то, чтобы спастись у исландцев было достаточно, но они даже не смогли сбиться на фирменные навесы и силовую борьбу и скорее были близки к тому, чтобы пропустить третий.