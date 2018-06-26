Свадьба египетских фанатов, слепой болельщик из Аргентины и новый мяч: околоспортивные события 13-го дня ЧМ-2018

В России представили новый мяч, который будет использоваться в играх плей-офф чемпионата мира. Египетские фанаты поженились после заключительного матча своей команды в Волгограде. А сборную Аргентины приехал поддержать слепой болельщик. Об околофутбольных событиях 13-го дня мундиаля — в материале RT.

Мяч для плей-офф

На стадии плей-офф чемпионата мира по футболу в России будет использоваться новый мяч. Вместо «Telstar 18», которым участники мундиаля играли на групповом этапе, появится «Telstar Мечта». Новый мяч, произведённый Adidas, имеет ту же конструкцию, что и прежний, но его внешний вид отличается — игровой снаряд получил ярко-красную окраску.

В истории чемпионатов мира это первый случай, когда новый мяч будет использоваться на протяжении всего турнира на выбывание. На трёх прошлых первенствах планеты особые мячи использовались только в финальных матчах.

«Разрабатывая «Telstar Мечта», мы сохранили те же инновационные дизайнерские элементы, что были в «Telstar 18», и переосмыслили их, создав мяч, который идеально отражает невероятное давление и в то же время все те возможности, которые ощущают игроки во время игр стадии плей-офф чемпионата», — рассказал вице-президент по продуктам Adidas Дин Локес.

Увидеть новый мяч в деле можно будет с 30 июня, когда пройдут первые матчи 1/8 финала.

Футбольная свадьба

Чемпионат мира по футболу в России стал первым шагом на пути к семейному счастью для пары из Египта. Болельщики Дина Амин и Мохамед Альдраби приехали в Волгоград на игру с Саудовской Аравией и сразу после неё поженились. Об этом рассказал глава арабской общины в городе на Волге Омар Абдул Нассер.

«Молодые люди очень верующие, поэтому ко всему готовились тщательно и заранее. В Египте совершили никах, а утвердились в своём браке здесь», — рассказал он.

Амин и Альдраби являются фанатами сборной Египта, но особых поводов порадоваться за свою сборную у них не было: она проиграла все три матча группового этапа.

Слепота не помеха

Чтобы поддерживать свою любимую команду, не обязательно иметь зрение. Это доказал аргентинский болельщик Альберто. Он приехал в Россию вместе со своим другом Диего, чтобы быть со своей сборной в трудные для неё минуты, когда решается судьба путёвки в плей-офф.

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«Я слепой, но на мою любовь к футболу это совершенно не влияет и не мешает мне наслаждаться им. Я был на финале предыдущего чемпионата мира в Бразилии, а в России уже посетил игру с Хорватией. Следить за матчами мне помогают объяснения и комментарии друга, который всегда со мной, а невероятную атмосферу на трибунах я могу почувствовать и без зрения», — рассказал Альберто «Спорт-Экспрессу».

Канцлер не приедет

А вот сборная Германии осталась без своей главной болельщицы. Ангела Меркель не может найти в своём плотном рабочем графике время, чтобы съездить в Казань и поболеть за соотечественников в матче с Южной Кореей.

«Из-за парламентской недели я не смогу присутствовать на матче в Казани», — цитирует Sputnik Меркель.

Однако глава немецкого правительства добавила, что будет следить за игрой команды удалённо и надеется на выход подопечных Йоахима Лёва в плей-офф. Для этого им нужно одержать победу, и желательно как можно более крупную.

Албания оплатит штрафы

Дисциплинарное разбирательство в отношении Гранита Джаки, Шердана Шакири и Штефана Лихтштайнера завершилось. Швейцарские игроки, которые праздновали голы в матче с Сербией с помощью жеста, изображающего албанского двуглавого орла, получили штрафы за проявление своей политической позиции. Джака и Шакири оштрафованы на 10 тыс. швейцарских франков, а Лихтштайнер — на сумму вдвое меньше.

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В Албании, откуда родом семьи Джаки и Шакири, встали на защиту футболистов. Активисты стали собирать деньги, чтобы оплатить их штраф. Даже премьер-министр страны Эди Рама подключился к этой кампании и открыл банковский счёт, куда любой желающий может внеси символическую сумму, проявив тем самым солидарность с наказанными ФИФА игроками.

Амрабат против VAR

Вполне возможно, что скоро подобную кампанию придётся запускать и марокканским болельщикам. Полузащитник африканской команды Нордин Амрабат не смог сдержать эмоций после матча с Испанией, в котором его сборная дважды вела в счёте, но в итоге сыграла вничью. Амрабат показал в камеру жест, обозначающий просмотр видеоповтора, и охарактеризовал систему VAR неприличным словом.

Таким образом футболист выразил несогласие с решением засчитать второй гол Испании, оформленный на последних минутах. Система VAR подтвердила, что Яго Аспас не находился в положении вне игры в момент удара, но при этом видеоарбитры не стали проверять, уходил ли мяч с поля несколькими секундами ранее. По мнению марокканцев, мяч был в ауте, поэтому гол следовало отменить.