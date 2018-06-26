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В Албании начали сбор средств на оплату штрафа швейцарских футболистов Джаки и Шакири
Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил об открытии счёта для оплаты штрафа в Международную федерацию футбола (ФИФА) за футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири и призвал сограждан участвовать в сборе средств.
Об этом сообщает РИА Новости.
Джака и Шакири являются игроками косовско-албанского происхождения. В матче с национальной командой Сербии они во время празднования голов изобразили взмах крыльев орла, который был расценён как политический жест.
«Орлиные крылья — наш жест радостного общения, к сожалению для тех, кто неправильно истолковал спонтанную радость от прекрасного спортивного момента», — отметил Рама.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Швейцарии избежали дисквалификации за политический жест в матче с Сербией.