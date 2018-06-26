В Албании начали сбор средств на оплату штрафа швейцарских футболистов Джаки и Шакири

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил об открытии счёта для оплаты штрафа в Международную федерацию футбола (ФИФА) за футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири и призвал сограждан участвовать в сборе средств.

Об этом сообщает РИА Новости.

Джака и Шакири являются игроками косовско-албанского происхождения. В матче с национальной командой Сербии они во время празднования голов изобразили взмах крыльев орла, который был расценён как политический жест.

«Орлиные крылья — наш жест радостного общения, к сожалению для тех, кто неправильно истолковал спонтанную радость от прекрасного спортивного момента», — отметил Рама.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Швейцарии избежали дисквалификации за политический жест в матче с Сербией.