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Месси из шоколада, назначение Карасёва и мифический допинг: события 11-го дня ЧМ-2018

24 июня 2018, 22:18
Месси из шоколада, назначение Карасёва и мифический допинг: события 11-го дня ЧМ-2018
/ Reuters

Лионелю Месси исполнился 31 год. В подарок легендарный форвард получил собственную статую из шоколада в натуральную величину. Российский арбитр Сергей Карасёв узнал о своём первом назначении на чемпионате мира по футболу. Между тем ФИФА опровергла сообщения о допинге в сборной России, которые ранее появились в британской прессе. Главные околофутбольные события 11-го дня мундиаля — в материале RT.

Никакого допинга

Британские СМИ, не найдя в России расистов и хулиганов, о которых бесперебойно сообщали перед чемпионатом мира, подняли другую негативную тему — допинг. Очередной материал по этому поводу подготовила газета Mail on Sunday. Издание якобы предоставило новые доказательства того, что российские футболисты тайно принимали запрещённые вещества, о чём рассказывается в докладах Ричарда Макларена и Ричарда Паунда.

ФИФА в ответ решительно опровергла все домыслы. Пресс-служба организации заявила, что расследование по этому поводу уже было проведено и не выявило никаких нарушений в российском футболе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло выводы ФИФА и согласилось с ними. В Международной федерации футбола заявили, что Паунд и Макларен не являются информированными экспертами по допингу в футболе и выражают лишь своё частное мнение.

Со стадиона в тюрьму

Бразилец Родриго Вицентини Динарди приехал в Санкт-Петербург, чтобы поддержать свою команду в матче с Коста-Рикой. Правда, чтобы пересечь российскую границу, ему пришлось воспользоваться поддельным паспортом гражданина Италии, так как у себя на родине он обвиняется в вооружённом налёте.

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Во время матча Интерпол смог идентифицировать преступника, и сразу после финального свистка он был задержан. Сейчас Динарди находится под стражей по решению Петроградского суда Санкт-Петербурга и ждёт экстрадиции в Бразилию.

Угрозы за штрафной

Иногда болельщики бывают довольно жестокими. Замечательный матч Швеции и Германии оставил неприятный осадок из-за угроз, которые после игры начали поступать в адрес скандинавского игрока Джимми Дурмаза. Именно по его вине немцы получили право на штрафной удар, с которого Тони Кроос забил победный мяч. Шведский футбольный союз был вынужден обратиться в правоохранительные органы, чтобы защитить спортсмена.

«Мы не допустим, чтобы игроки национальной сборной подвергались нападкам и угрозам со стороны неадекватных болельщиков. Личности людей, написавших комментарии, уже устанавливаются. Мы понимаем, что шведы разочарованы проигрышем в концовке матча, но нужно справляться с этим без потери своего достоинства», — заявил генеральный секретарь федерации Хокан Шёстранд.

Шоколадный подарок

Лионель Месси празднует 24 июня свой 31-й день рождения. В этот раз у него не так много поводов для радости. Чемпионат мира в России не задался для аргентинского форварда: он пока не забил ни разу, а его команда набрала одно очко в двух играх. Не этого ждали от нападающего его поклонники на родине и по всему миру.

Подбодрить Месси решили московские кондитеры. Они создали шоколадную статую в виде пятикратного обладателя «Золотого мяча». Сотрудники московской кондитерской фабрики «Алтуфьево» в течение недели ваяли сладкую копию футболиста, на которую ушло 60 кг шоколада. Месси изображён в форме сборной Аргентины.

Кокорин за финал с Аргентиной

Один из лучших футболистов в истории получал поздравления со всего света. Тёплые слова в его адрес сказал и нападающий сборной России Александр Кокорин, пропускающий чемпионат мира из-за травмы. У себя в Instagram он опубликовал совместную фотографию с Месси и пожелал ему сыграть в финале мундиаля со сборной России.

Звёздный час Карасёва

Россию на чемпионате мира представляет не только её национальная команда, но и судейская бригада Сергея Карасёва. 39-летний арбитр наконец-то дождался своего первого «боевого» назначения на матч. Произошло это только перед стартом третьего тура группового этапа. Вместе с Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным Карасёв обслужит встречу Австралии и Перу, в которой будет решаться судьба путёвки в плей-офф для азиатской команды. До этого российский арбитр только работал четвёртым рефери на игре Португалии с Марокко и не выходил на поле.

Похвала от Овечкина

В Россию после победы в Кубке Стэнли вернулся хоккеист Александр Овечкин. Он рассказал, что посещать матчи чемпионата мира по футболу не планирует, и поделился своим мнением о выступлении национальной команды.

«Вся страна переживает. Ребята молодцы! Выиграли два матча, прошли в следующий круг», — приводит слова Овечкина телеканал «Звезда».

Визит Кузнецова

А вот напарник Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов решил поддержать сборную не словом, а делом. Он прибыл в Самару и встретился с российскими футболистами. Александр Самедов даже сделал совместное фото с обладателем Кубка Стэнли.


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