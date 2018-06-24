WADA приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) провела расследование по возможным нарушениям антидопинговых правил в российском футболе совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое приняло эти выводы.

Об этом говорится в пресс-релизе ФИФА.

Отмечается, что организация провела широкомасштабное расследование по этому вопросу, в результате которого не было найдено достаточных доказательств, подтверждающих нарушение антидопинговых правил кем-либо из российских футболистов.

Ранее сообщалось, что ФИФА закрыла допинговые дела в отношении футболистов сборной России.