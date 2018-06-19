Россия бьётся за плей-офф, Япония — за тренера, Сенегал — за Африку: анонс шестого игрового дня ЧМ-2018 по футболу

В шестой день чемпионата мира по футболу в России завершается первый тур группового этапа и начинается второй. Сначала в борьбу вступят команды группы H. Пройдут матчи Колумбия — Япония, Польша — Сенегал, а вечером сборная России встретится с командой Египта. В составе «фараонов» сыграет звезда мирового футбола Мохаммед Салах. От исхода этого матча во многом будет зависеть, пробьются ли подопечные Станислава Черчесова в плей-офф.

Колумбия — Япония (15:00, Саранск)

Группа H дождалась своей очереди и может провести свои первые матчи на чемпионате мира. По результатам жеребьёвки командам этого квартета пришлось ждать шестого дня, чтобы наконец выйти на поля российских стадионов.

Во второй раз матч первого тура примет Саранск. На «Мордовия Арене» встретятся Колумбия и Япония. Четыре года назад пути этих же команд пересекались на чемпионате мира в Бразилии. Тогда они играли в городе Куябе. Ту игру японской команде наверняка хотелось поскорее забыть — сборная была разгромлена со счётом 1:4.

Сейчас Колумбия снова будет явным фаворитом, хотя болельщики беспокоятся, примет ли участие в матче лидер команды Хамес Родригес. 17 июня он пропустил тренировку из-за мышечной усталости. На следующий день он уже занимался в общей группе, но сразу после этого наставник колумбийцев Хосе Пекерман заявил, что последнее слово остаётся за врачами — и только в день матча они решат, будет ли полузащитник «Баварии» играть.

Японцы перед матчем испытывают усталость. В ночь на 18 июня в саранской гостинице, в которой остановились футболисты, сработала пожарная сигнализация. Главный тренер сборной Японии Акира Нисино после этого жаловался, что подопечные не могли выспаться.

Для 63-летнего специалиста это будет всего лишь четвёртый матч во главе сборной. Он получил свой пост в апреле, и если бы из испанской команды не был уволен Хулен Лопетеги, именно японец был бы самым малоопытным наставником на чемпионате мира. При Нисино команда проиграла два матча из трёх, но зато в последнем одержала победу над Парагваем со счётом 4:2.

Тренировка сборной Колумбии

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Колумбия же не побеждала с марта, но и матчей для подготовки к чемпионату мира она провела меньше других участников мундиаля. В единственной игре непосредственно перед турниром южноамериканцы разошлись нулевой ничьей с Египтом. Результат не самый выдающийся, тем более что тогда Мохаммед Салах не выходил на поле.

Польша — Сенегал (18:00, Москва, «Спартак»)

Многие команды на чемпионате мира несут потери из-за травм игроков. Сборная Польши перед игрой с Сенегалом в Москве «отличилась» самым неожиданным образом. Нападающий Аркадиуш Милик вместе с командой побывал в сочинском дельфинарии, где гостям турнира показали футбольный матч в исполнении морских млекопитающих. Там игрок поскользнулся и ударился рукой. К счастью, обошлось без перелома, но ушиб себе Милик заработал.

Впрочем, для польских болельщиков главное, чтобы был здоров Роберт Левандовски. Форвард находится в прекрасной форме — в двух недавних играх с Чили и Литвой он забил три мяча. Все остальные партнёры — ровно столько же. Нападающий даже заявил, что чувствует в себе силы играть до 35 лет, то есть как минимум до следующего чемпионата мира в Катаре.

Тренировка сборной Польши

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Возможности сборной Польши, известной своей дисциплиной и тактической выучкой, хорошо известны болельщикам. А вот команда Сенегала для многих загадка. Либо она сумеет занять достойное место в сетке плей-офф, как это было в 2002 году (тогда в команде играл её нынешний тренер Алиу Сиссе), либо повторит судьбу других африканских команд, которые в России пока только терпят поражение.

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Правда, в отличие от соседей по континенту, Сенегал практически не зависит от игроков, выступающих в Африке. В основном сборная состоит из представителей английской Премьер-лиги и французской Лиги 1. В этом списке особенно выделяется Садио Мане, дошедший с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне. Его противостояние с Левандовски хоть и не кажется особо значимым, но надо признать, что в матче Польши и Сенегала точно будут достойные исполнители.

Россия — Египет (21:00, Санкт-Петербург)

Второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу стартует в Санкт-Петербурге. Хотя до окончания первой части турнира ещё далеко, для сборной России плей-офф начинается уже сейчас. Матч с Египтом практически наверняка определит, какая команда более достойна продолжать борьбу в 1/8 финала.

Подопечные Станислава Черчесова находятся в чуть более выгодной позиции, чем ближайший соперник. Огромная разница мячей, зафиксированная в игре с Саудовской Аравией, позволяет обойтись без паники в случае ничьей с африканской командой. Если обе сборные завершат групповой этап с равной суммой очков, то хозяева турнира всё равно окажутся впереди благодаря результативности Дениса Черышева и Александра Головина.

Конечно, стоит учитывать, что в матчах с Уругваем и Россией будут два разных Египта — без Мохаммеда Салаха и с ним. Тренерский штаб африканской команды так берёг нападающего «Ливерпуля», что не стал выпускать даже в тот момент, когда он вполне мог бы перевернуть ход игры с южноамериканцами. Но всё же Салах остался на скамейке запасных ради того, чтобы успешно завершить реабилитацию. Планомерное лечение помогло, и перед встречей с Россией египтянин приступил к общим тренировкам.

А вот возвращения на поле Алана Дзагоева ждать не приходится. Из-за повреждения задней поверхности бедра он выпал из поля зрения болельщиков и на тренировках команды отсутствует. Можно восхищаться тем, как удачно ему на замену вышел Черышев, но всё-таки потеря игрока стартового состава — это минус для команды хотя бы потому, что исчезает вариативность при построении на поле.

Саудовская Аравия к этому оказалась не готова, а Египет о плане россиян на игру может догадываться уже сейчас. Поэтому на пресс-конференции Черчесов не стал отвечать на вопрос о том, кто же заменит Дзагоева — для соперника это должно оставаться загадкой. При этом наставник сборной заверил, что не будет заставлять команду играть персонально против Салаха.

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

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«Подготовка идёт по плану. Мы выполнили весь запланированный объём. Единственное — сегодня поработали над стандартными положениями, потому что накануне не успели. А так всё в порядке. Мы изучаем всех соперников. Разумеется, в любой команде есть игроки, которые выделяются. Мы все обращаем на них внимание — болельщики, журналисты, тренеры. Хочу отметить, что у египтян достаточно ровная команда, хотя, не буду лукавить, Салах — самый звёздный.

Выстраивать игру только против одного игрока мы не будем. Тем не менее у нас есть чёткое понимание, как помешать ему предъявить свои козыри, и завтра мы будем это делать», — рассказал Черчесов.

Стоит отметить, что за сборной Египта тянется цепь из семи матчей без побед, и началась она ещё тогда, когда Салах ездил в сборную и забивал за неё, будучи на пике формы. Российским игрокам нужно как минимум не бояться египтян и забыть про личные регалии их лидера.