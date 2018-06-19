Хорватия без Калинича и новый бюст Роналду: обзор околофутбольных событий пятого дня ЧМ-2018

В России завершается пятый день чемпионата мира по футболу. Один из нападающих сборной Хорватии Никола Калинич отправился домой из-за конфликта с тренером. В Москву прибыл португалец, проехавший на велосипеде почти 5000 км, чтобы присутствовать на матче сборной своей страны. Между тем на острове Мадейра, малой родине Криштиану Роналду, появился его новый бюст. Об околофутбольных событиях понедельника — в материале RT.

Изгнание с мундиаля

Стала известна развязка конфликта, развернувшегося во время матча между сборными Хорватии и Нигерии, в котором «шашечные» одержали уверенную победу со счётом 2:0.

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На последних минутах поединка в стане хорватов произошёл инцидент, несколько омрачивший радость победы. Главный тренер команды Златко Далич планировал заменить нападающего Марио Манджукича на Николу Калинича. Однако футболист «Фиорентины» отказался выйти на поле, сославшись на боль в спине, хотя до этого момента он был полностью готов к матчу.

В результате Далич посчитал, что его авторитету в команде был нанесён ущерб, а произошедшее может негативно сказаться на атмосфере в целом. В связи с этим было принято кардинальное решение: Калинич покинул расположение сборной и вернулся на родину.

В расположении тренерского штаба национальной команды Хорватии осталось 22 игрока.

Тревожное пробуждение

Неприятность произошла и в стане сборной Японии. Ранним утром в саранской гостинице, где проживают «синие самураи», раздался звук пожарной сирены, разбудивший постояльцев. Интересно, что примерно в это же время на родине футболистов, в префектуре Осака, сильное землетрясение магнитудой 6,1 унесло жизни троих человек.

Наставник команды Акира Нисино рассказал, что инцидент отрицательно повлиял на его подопечных, которые в результате срабатывания сирены не смогли выспаться.

Гости из Фукусимы

Поддержать сборную Японии в их дебютном матче с Колумбией приехала группа школьников из префектуры Фукусима, где в 2011 году вследствие цунами произошла крупная авария на атомном реакторе. Тогда многие жители региона остались без крыши над головой.

Дети уже успели посетить несколько российских городов, в том числе Москву и Санкт-Петербург, побывать на экскурсиях и осмотреть спортивные объекты чемпионата мира. Теперь они с нетерпением ждут возможности увидеть свою национальную команду в действии.

Нашествие мошек

Нашествие мелких насекомых этим летом стало настоящим бичом для властей Волгограда. Ранее сообщалось, что в городе будут применены специальные химические средства, чтобы обеспечить гостям региона комфортное пребывание во время матчей чемпионата мира.

Однако, несмотря на принятые ранее меры, мошки продолжают досаждать приезжим. Так, в неприятную ситуацию попал британский корреспондент Роб Харрис. В преддверии матча между сборными Туниса и Англии он пытался снять репортаж вблизи фан-зоны, расположенной на набережной реки Волги.

Flies & mosquitoes a problem in Volgograd ... as experienced while trying to talk for TV. @AP_Sports

England-Tunisia here tonight #WorldCuppic.twitter.com/KEPvnG5Tsh — Rob Harris (@RobHarris) 18 июня 2018 г.

Сделать корреспонденту это так и не удалось из-за налетевшего роя мух и комаров, о чём он рассказал в своём аккаунте в Twitter.

Слово дипломата

Однако до старта мундиаля западные СМИ активно работали над созданием образа агрессивных российских болельщиков, приближаться к которым не стоит ни при каких обстоятельствах, и советовали не ехать на чемпионат мира в Россию.

В преддверии дебютного матча национальной команды Англии заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл заявила о том, что поклонникам «трёх львов» в стране — хозяйке мундиаля опасаться нечего.

«Власти России и ФИФА сделали всё необходимое для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно и были в полной безопасности. Мы абсолютно уверены в этом», — заверила дипломат.

В гостеприимстве россиян уже успели убедиться на собственном опыте и сами британские любители футбола.

Англичане и русский фольклор

Мнение о том, что британцы являются самыми жестокими футбольными фанатами, не оставляло равнодушными и жителей нашей страны. Некоторые из них всерьёз ожидали настоящее нашествие с Туманного Альбиона.

Однако на деле всё оказалось иначе. Уже успевшие прибыть в Волгоград англичане вполне дружелюбно относятся к местному населению и даже поют русские народные песни. Об этом сообщают сами россияне, приятно удивлённые добродушием гостей из Великобритании.

«Мы ожидали, что они будут всё крушить и вести себя шумно. Но все оказались приятными и весёлыми ребятами. Особенно англичане, которые пели с нами «Катюшу» и «Калинку», — поделился своим мнением о приезжих один из жителей Волгограда.

Остаётся надеяться, что у обеих сторон и дальше не возникнет никаких проблем при общении друг с другом.

В Москву на велосипеде

В Россию продолжают прибывать любители футбола, выбравшие для путешествия необычные средства передвижения. Так, до подмосковного Кратова, где на данный момент базируется сборная Португалии, на велосипеде добрался Элдер Батишта, служащий муниципалитета города Аленкер, расположенного в 40 км от Лиссабона.

На 4700-километровый маршрут у португальца ушло чуть больше месяца. За это время он посетил шесть стран и приехал в Москву, чтобы 20 июня насладиться игрой своей национальной команды в «Лужниках».

За перемещениями Батишты можно было следить с помощью его страницы в сети Facebook, в которой он регулярно выкладывал фотографии и отчёты о поездке.

«Москва... Вот я и приехал. Кажется, ещё вчера я планировал маршрут», — говорится в одном из последних постов португальца.

Исландия замерла перед телеэкраном

Пресс-служба Футбольной ассоциации Исландии сообщила, что матч национальной команды против Аргентины посмотрели около 99% населения страны, которое составляет приблизительно 335 346 человек.

99,6% of all the people watching their TV on Saturday were watching Argentina vs Iceland. True passion. https://t.co/qOTy5PtP1c — Icelandic Football (@icelandfootball) 18 июня 2018 г.

После ничейного результата с одним из фаворитов первенства вряд ли хоть кто-то из этих людей остался недоволен игрой своей сборной.

Новый бюст Роналду

В аэропорту португальского острова Мадейра, который носит почётное звание родины звезды мирового футбола Криштиану Роналду, появился новый бюст нападающего, установленный на месте предыдущего.

Бронзовая версия футболиста сборной Португалии, которую представили общественности в марте 2017 года, вызвала многочисленные насмешки и критику в адрес его создателя скульптора Мануэла Сантуша.

Тогда руководство аэропорта сообщило, что представители семьи Роналду попросили заменить произведение искусства на новое.

Впрочем, в интернете уже была создана новая петиция, призывающая вернуть прежнее изваяние.