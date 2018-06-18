Дебют Панамы, хитрость Кореи и Швеция без Ибрагимовича: анонс пятого игрового дня ЧМ-2018 по футболу
- Футболисты сборной Южной Кореи
- Reuters
- © Carlos Barria
Тунис — Англия (21:00, Волгоград)
Группа G является одной из немногих на чемпионате мира, в которой есть два явных фаворита. Англия и Бельгия с большой долей вероятности пробьются в плей-офф. Тунису и Панаме придётся совершить чудо, чтобы обойти одну из этих сильных команд в турнирной таблице.
Англичане откроют чемпионат мира игрой с Тунисом в Волгограде. Полузащитник «трёх львов» Деле Алли заявил, что команда впервые с 1966 года готова завоевать главный трофей соревнований. Четыре года назад англичане не смогли пробиться в плей-офф. На этот раз повторить подобный «антиподвиг» им будет невероятно сложно.
Правда, в первом матче могут не принять участие капитан и главный бомбардир команды Гарри Кейн и нападающий Маркус Рашфорд.
Первый получил небольшое повреждение голеностопа, поэтому не исключено, что Гарет Саутгейт побережёт главную звезду сборной. Рашфорд же травмировался на последней тренировке коллектива перед вылетом в Россию.
К слову, в Зеленогорске, где базируются англичане, их приняли очень тепло и даже вручили в подарок каравай с самоваром. А за открытой тренировкой команды наблюдало порядка 500 человек.
- Футболисты сборной Англии
- Reuters
Тунис пробился на ЧМ впервые за 12 лет. До того «карфагенские орлы» приняли участие в четырёх чемпионатах, но одержали в них лишь одну победу, причём в дебютном матче. В рамках мундиаля 1978 года они обыграли Мексику — 3:1, а позже даже сыграли вничью с ФРГ, но поражение от Польши помешало команде пробиться во второй этап.
В дальнейшем Тунис если и попадал на чемпионаты мира, звёзд с неба не хватал. Например, первенство 20-летней давности началось для него с поражения от Англии — 0:2. Символично, что в том матче принимал участие нынешний наставник «трёх львов» Саутгейт, отыгравший все 90 минут.
Final session: ☑️— England (@England) 17 июня 2018 г.
Next stop Volgograd.#threelionspic.twitter.com/ow5pW2A0QW
Бельгия — Панама (18:00, Сочи)
В другом матче группы G померятся силами Панама и Бельгия, и здесь тоже есть явный фаворит. «Канальщики» впервые в истории пробились на чемпионат мира, а один Эден Азар, по подсчётам Transfermarkt, стоит более чем в десять раз дороже, чем вся команда соперника.
Бельгийцы, в составе которых, помимо Азара, собрано немало звёзд мирового футбола, — теневые фавориты чемпионата мира. Так, в преддверии турнира BBC провела специальное исследование и определила, что золото достанется именно подопечным Роберто Мартинеса. Впрочем, тот же Эден призвал заранее не короновать сборную и напомнил о талантливом поколении английских футболистов времён 2000-х, которые так и не смогли ничего выиграть вместе со своей национальной командой.
К слову, сам Азар в товарищеском матче с Коста-Рикой получил небольшое повреждение, но практически наверняка сумеет сыграть с Панамой. А вот с центром обороны у «красных дьяволов» проблемы. Сначала Томас Вермален травмировал подколенное сухожилие, а затем регулярно пребывающий в лазарете Венсан Компани надорвал паховую мышцу в контрольной встрече с Португалией. Это повреждение точно не позволит футболисту «Манчестер Сити» принять участие не только в матче с Панамой, но и в следующей игре с Тунисом.
Швеция — Южная Корея (15:00, Нижний Новгород)
Также в понедельник состоится один матч в группе F. Швеция выйдет на поле против Южной Кореи. Сложно поверить, но для «тре крунур» чемпионат мира в России — первый за 16 лет без Златана Ибрагимовича. Последний раз без него команда играла на мундиале в 1994 году. Затем сборная на ЧМ не отбиралась, а в 2002-м Ибрагимович дебютировал на главном футбольном первенстве. В 2016 году легендарный нападающий прекратил выступления за национальную команду и не изменил своего решения даже ради выступления на мундиале.
Впрочем, отсутствие лидера не помешало подопечным Янне Андерсона завоевать путёвку на первенство планеты. При этом за бортом турнира они оставили чемпионов мира 2006 года — итальянцев.
Пусть Златан за сборную больше не играет, в составе шведской команды есть сразу два футболиста, к которым будет приковано повышенное внимание российских болельщиков: речь о бывшем и нынешнем игроках «Краснодара» Андреасе Гранквисте и Викторе Классоне. Опытный защитник летом покинет российскую команду и вернётся в родной «Хельсингборг». Несмотря на то что защитнику в апреле исполнилось 33 года, он остаётся в сборной незаменимым футболистом. Всё большую роль играет в «тре крунур» и Классон, который наверняка начнёт матч с Южной Кореей в стартовом составе.
Что касается корейцев, то в их обойме есть одна настоящая звезда: полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Он абсолютный лидер национальной команды, вокруг которого строится вся игра. Есть в этой сборной и ряд других футболистов, выступающих в Европе. Однако большинство составляют игроки местного чемпионата, которые практически неизвестны за пределами родины.
Поэтому наставник «азиатских тигров» Син Тхэ Ён то ли в шутку, то ли всерьёз заявил, что у многих его подопечных будут футболки с разными номерами.
«У многих наших игроков по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов.
Мы специально поменяли номера на майках — европейцам трудно различать лица корейских игроков, и мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию», — приводит слова главного тренера сборной Южной Кореи ГТРК «Нижний Новгород».
Нынешняя игра станет для Южной Кореи и Швеции пятой в истории. Впервые они пересеклись в четвертьфинале Олимпийских игр — 1948, и шведы тогда уничтожили соперника — 12:0. Остальные три игры носили товарищеский статус. Любопытно, что в 2005-м команды встретились дважды за год и оба матча завершились вничью.