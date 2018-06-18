Дебют Панамы, хитрость Кореи и Швеция без Ибрагимовича: анонс пятого игрового дня ЧМ-2018 по футболу

В пятый день чемпионата мира по футболу в России состоятся три матча. Национальная команда Швеции впервые за 16 лет выступит на первенстве планеты без легендарного Златана Ибрагимовича. Ей предстоит встретиться с Южной Кореей. Тренер «азиатских тигров» рассказал, что команда попыталась сбить с толку европейцев — на тренировке на майках игроков были указаны разные номера, чтобы шведы не смогли раскрыть тактику противника. Сборная Англии сыграет с Тунисом, а Панама дебютирует на мундиале во встрече с Бельгией.

Тунис — Англия (21:00, Волгоград)

Группа G является одной из немногих на чемпионате мира, в которой есть два явных фаворита. Англия и Бельгия с большой долей вероятности пробьются в плей-офф. Тунису и Панаме придётся совершить чудо, чтобы обойти одну из этих сильных команд в турнирной таблице.

Англичане откроют чемпионат мира игрой с Тунисом в Волгограде. Полузащитник «трёх львов» Деле Алли заявил, что команда впервые с 1966 года готова завоевать главный трофей соревнований. Четыре года назад англичане не смогли пробиться в плей-офф. На этот раз повторить подобный «антиподвиг» им будет невероятно сложно.

Правда, в первом матче могут не принять участие капитан и главный бомбардир команды Гарри Кейн и нападающий Маркус Рашфорд.

Первый получил небольшое повреждение голеностопа, поэтому не исключено, что Гарет Саутгейт побережёт главную звезду сборной. Рашфорд же травмировался на последней тренировке коллектива перед вылетом в Россию.

К слову, в Зеленогорске, где базируются англичане, их приняли очень тепло и даже вручили в подарок каравай с самоваром. А за открытой тренировкой команды наблюдало порядка 500 человек.

Футболисты сборной Англии

Reuters

Тунис пробился на ЧМ впервые за 12 лет. До того «карфагенские орлы» приняли участие в четырёх чемпионатах, но одержали в них лишь одну победу, причём в дебютном матче. В рамках мундиаля 1978 года они обыграли Мексику — 3:1, а позже даже сыграли вничью с ФРГ, но поражение от Польши помешало команде пробиться во второй этап.

В дальнейшем Тунис если и попадал на чемпионаты мира, звёзд с неба не хватал. Например, первенство 20-летней давности началось для него с поражения от Англии — 0:2. Символично, что в том матче принимал участие нынешний наставник «трёх львов» Саутгейт, отыгравший все 90 минут.

Бельгия — Панама (18:00, Сочи)

В другом матче группы G померятся силами Панама и Бельгия, и здесь тоже есть явный фаворит. «Канальщики» впервые в истории пробились на чемпионат мира, а один Эден Азар, по подсчётам Transfermarkt, стоит более чем в десять раз дороже, чем вся команда соперника.

Бельгийцы, в составе которых, помимо Азара, собрано немало звёзд мирового футбола, — теневые фавориты чемпионата мира. Так, в преддверии турнира BBC провела специальное исследование и определила, что золото достанется именно подопечным Роберто Мартинеса. Впрочем, тот же Эден призвал заранее не короновать сборную и напомнил о талантливом поколении английских футболистов времён 2000-х, которые так и не смогли ничего выиграть вместе со своей национальной командой.

К слову, сам Азар в товарищеском матче с Коста-Рикой получил небольшое повреждение, но практически наверняка сумеет сыграть с Панамой. А вот с центром обороны у «красных дьяволов» проблемы. Сначала Томас Вермален травмировал подколенное сухожилие, а затем регулярно пребывающий в лазарете Венсан Компани надорвал паховую мышцу в контрольной встрече с Португалией. Это повреждение точно не позволит футболисту «Манчестер Сити» принять участие не только в матче с Панамой, но и в следующей игре с Тунисом.

Швеция — Южная Корея (15:00, Нижний Новгород)

Также в понедельник состоится один матч в группе F. Швеция выйдет на поле против Южной Кореи. Сложно поверить, но для «тре крунур» чемпионат мира в России — первый за 16 лет без Златана Ибрагимовича. Последний раз без него команда играла на мундиале в 1994 году. Затем сборная на ЧМ не отбиралась, а в 2002-м Ибрагимович дебютировал на главном футбольном первенстве. В 2016 году легендарный нападающий прекратил выступления за национальную команду и не изменил своего решения даже ради выступления на мундиале.

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Впрочем, отсутствие лидера не помешало подопечным Янне Андерсона завоевать путёвку на первенство планеты. При этом за бортом турнира они оставили чемпионов мира 2006 года — итальянцев.

Пусть Златан за сборную больше не играет, в составе шведской команды есть сразу два футболиста, к которым будет приковано повышенное внимание российских болельщиков: речь о бывшем и нынешнем игроках «Краснодара» Андреасе Гранквисте и Викторе Классоне. Опытный защитник летом покинет российскую команду и вернётся в родной «Хельсингборг». Несмотря на то что защитнику в апреле исполнилось 33 года, он остаётся в сборной незаменимым футболистом. Всё большую роль играет в «тре крунур» и Классон, который наверняка начнёт матч с Южной Кореей в стартовом составе.

Что касается корейцев, то в их обойме есть одна настоящая звезда: полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Он абсолютный лидер национальной команды, вокруг которого строится вся игра. Есть в этой сборной и ряд других футболистов, выступающих в Европе. Однако большинство составляют игроки местного чемпионата, которые практически неизвестны за пределами родины.

Поэтому наставник «азиатских тигров» Син Тхэ Ён то ли в шутку, то ли всерьёз заявил, что у многих его подопечных будут футболки с разными номерами.

«У многих наших игроков по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов.

Мы специально поменяли номера на майках — европейцам трудно различать лица корейских игроков, и мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию», — приводит слова главного тренера сборной Южной Кореи ГТРК «Нижний Новгород».

Нынешняя игра станет для Южной Кореи и Швеции пятой в истории. Впервые они пересеклись в четвертьфинале Олимпийских игр — 1948, и шведы тогда уничтожили соперника — 12:0. Остальные три игры носили товарищеский статус. Любопытно, что в 2005-м команды встретились дважды за год и оба матча завершились вничью.