Главный тренер сборной Бельгии рассказал, когда Компани сможет сыграть на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, когда защитник и капитан команды Венсан Компани сможет принять участие в матче чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы должны всегда принимать решения, основанные на медицинских показаниях. Компани может быть задействован в третьей игре, Томас Вермален восстанавливается с положительной динамикой, он сейчас в Москве. Думаю, по медицинским показателям Томас вполне может играть в следующих двух играх, нам нужен такой игрок на поле, его опыт необходим в игре», — приводит слова Мартинеса ТАСС.

Компани и Вермален прибыли с командой в Россию уже с повреждениями и ещё не приступали к тренировкам.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Бельгии проведёт 18 июня с Панамой, затем 23 июня сыграет с Тунисом, а 28 июня — с Англией.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах готов сыграть в матче ЧМ-2018 с Россией.