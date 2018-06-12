Сборная Англии прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Англии по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Как сообщает ТАСС, самолёт с игроками и тренерским штабом английской команды совершил посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

На время турнира сборная разместится в отеле посёлка Репино, а тренироваться будет на стадионе «Спартака» в Зеленогорске.

На групповом этапе мундиаля Англия встретится с Бельгией, Панамой и Тунисом.

Ранее сообщалось, что базу сборной Англии на ЧМ-2018 оградят высоким забором.