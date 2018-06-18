«Лучший гол в моей карьере»: что говорили тренеры и игроки после победы Мексики над Германией на ЧМ-2018

Поражение действующих чемпионов мира немцев от Мексики стало главной сенсацией четвёртого дня чемпионата мира по футболу. Европейский коллектив уступил с минимальным счётом. После игры главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв признался, что его подопечные начали нервничать после пропущенного гола. Его оппонент Хуан Карлос Осорио заявил, что этот матч войдёт в историю мексиканского футбола. В свою очередь, автор единственного гола Ирвинг Лосано назвал забитый мяч лучшим в карьере.

«Важная веха в истории всего мексиканского футбола»

Мало кто ожидал, что Мексика сумеет хотя бы отобрать очки у действующих чемпионов мира немцев, но подопечные Хуана Карлоса Осорио превзошли самих себя, впервые в истории обыграв сборную Германии.

После матча сам Осорио с трудом сдерживал эмоции. Он неоднократно повторял, что эта победа войдёт в историю мексиканского футбола, и поспорить с ним было сложно.

«У нас имелся тактический план на игру, который мы разработали ещё шесть месяцев назад. Правда, потом в него пришлось вносить коррективы из-за травм. При всём уважении к немцам, в первом тайме мы владели преимуществом и были готовы к тому, что, пропустив, они пойдут вперёд всеми силами. Многие мои подопечные играют в Европе, и они рассказали, как действуют звёзды немецкой команды», — заявил специалист.

Он также признался, что доволен игрой своих подопечных.

«Доволен действиями своих ребят, тем более большинство из них очень молоды, это будущее мексиканского футбола. Парни вели себя на поле мужественно, я горжусь ими. Победу посвящаю нашим болельщикам, они заслужили этот результата», — заявил Осорио.

При этом тренер отказался спекулировать на тему лидерства мексиканцев в группе F и возможности досрочного выхода в плей-офф. Тренер явно не хочет, чтобы сенсационная победа расслабила его подопечных.

«Не спешите называть нас лидерами группы F, ведь завтра ещё играют Швеция и Южная Корея. У шведов очень хорошая команда, ведь они не пустили на чемпионат мира Италию. Нам же важно добиться положительного результата в игре с корейцами, после этого можно будет делать какие-то выводы. Сегодня мы показали всему миру, какие у нас замечательные футболисты. Это важная веха в истории всего мексиканского футбола, и моя личность имеет здесь второстепенное значение, на первом плане — мои игроки», — подвёл итог Осорио.

«Мы играли плохо»

А вот на главном тренере сборной Германии Йохаиме Лёве буквально не было лица. Казалось, он так и не осознал до конца, что его подопечные начали мундиаль с поражения.

«Мы разочарованы, для нас это абсолютно ненормальная и нетипичная ситуация. Теперь нам только остаётся принять этот вызов, сделать выводы из произошедшего, исправить ошибки и играть лучше в следующих матчах. В первом тайме мы играли плохо, было очень много потерь. Поэтому были вынуждены бегать больше, чем мексиканцы. Во втором тайме, наконец, пошли голевые моменты, но мы их не реализовали, что является следствием психологического состояния. Слишком сильно игроки хотели забить и сравнять счёт. Теперь у нас нет иного выхода, кроме как побеждать в следующем матче», — резюмировал специалист.

Лёв также подробно разобрал игру соперника и отметил, что во втором тайме его подопечные действовали не так плохо, как в первом.

«В последние несколько лет Мексика классно переходит из обороны в атаку. Их можно назвать настоящими экспертами во владении мячом, ведь они делают это очень умело. В первом тайме у нас было слишком много потерь. Мексиканцы же подвижны, быстры и нацелены на атаку. Но после перерыва я не увидел каких-то серьёзных недостатков у моей команды, физической формой подопечных я доволен. Исход матча решил первый тайм, который мы сыграли не так, как делаем это обычно», — поведал Лёв.

Тренер отметил, что, несмотря на неудачное начало турнира, не будет менять систему подготовки.

«Кардинально менять планы подготовки я не буду. Мы не станем отклоняться от своего пути. Нужно внимательно проанализировать то, что произошло сегодня. Команда не была достаточно сыграна. Скажу больше: пропустив, мы начали нервничать. На таких турнирах всегда нужно быть готовым к сопротивлению. Это не значит, что теперь мы развалимся и займёмся другими вещами. Уверен, команда преодолеет групповой этап и почувствует уверенность в себе», — отметил тренер.

Спросили Лёва и о возможных соперниках сборной Германии в плей-офф, хотя этот вопрос после поражения от мексиканцев и выглядел несколько преждевременным.

«Я пока не думаю о плей-офф. И мне без разницы, кто будет там нашим соперником. Сейчас команда должна прийти в себя и качественно подготовиться к матчу против Кореи. Неприятно, что сегодня были глупые, нелепые потери мяча, наша команда не должна так играть», — подытожил Лёв.

«Это мой лучший гол в карьере»

Ну а лучшим футболистом матча ожидаемо был признан Ирвинг Лосано, забивший единственный мяч в этой игре. Футболист отметил, что данный гол стал лучшим в его карьере.

«Сегодняшняя победа — результат огромной работы, которую мы проделали. В перерыве тренер сказал, что нужно выкладываться и дальше. Он правильно разобрал игру, и в итоге мы удержали положительный результат. Не знаю, войдёт ли эта победа в историю мексиканского футбола, но стартовать на крупном турнире с победы над действующим чемпионом — лучшее, что может быть. И свой мяч я тоже назову лучшим в карьере. Мечта любого футболиста не просто сыграть, но и забить на чемпионате мира», — заявил Лосано.