Наставник сборной Мексики по футболу Осорио прокомментировал победу над национальной командой Германии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио прокомментировал победу своего коллектива над национальной командой Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«У нас был тактический план на игру, который мы разработали ещё шесть месяцев назад. Правда, после пришлось вносить в него коррективы из-за травм. Ирвинг быстроногий, мы выбрали его. При всём уважении, в первом тайме мы держали контроль над игрой и знали, что, пропустив, они пойдут всеми силами вперёд, но и к этому мы были готовы. Я очень доволен действиями игроков, тем более большинство из них — это будущее мексиканского футбола. Посвящаю эту победу нашим болельщикам, они заслужили этот результат», — сказал колумбийский специалист на пресс-конференции.

Осорио отметил, что победа над Германией является заслугой футболистов сборной Мексики, которые стали героями прошедшей встречи.

«Не спешите называть нас лидерами группы. Швеция тоже очень хороша, они не пустили Италию на этот чемпионат. Этот матч будет важным. Но прежде надо добиться позитивного результата во встрече с Кореей, и тогда уже посмотрим, как далеко мы сможем дойти», — добавил Осорио.

Ранее мексиканец Лосано назвал гол в ворота сборной Германии лучшим в карьере.