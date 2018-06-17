Тренер сборной Германии по футбол Лёв остался разочарован поражением от Мексики на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением о поражении своего коллектива от национальной команды Мексики на групповом этапе чемпионата мира 2018 года.

«Мы разочарованы, для нас это абсолютно ненормальная и нетипичная ситуация. Но всегда есть сопротивление, так что всё, что остаётся, это принять этот вызов, сделать выводы, исправить ошибки и играть лучше в следующих матчах», — сказал Лёв на пресс-конференции.

Специалист отметил, что немецкие футболисты допускали очень много потерь мяча в первом тайме, поэтому были вынуждены бегать больше, чем мексиканцы. По его словам, во второй половине встречи его подопечные создали большое количество голевых моментов, однако промахи стали следствием психологического состояния.

«Во втором тайме я не видел каких-то серьёзных недостатков у команды, физической силой команды я доволен. Когда проигран первый матч, становится сложно. У нас нет другого выхода: во второй встрече надо брать три очка», — добавил Лёв.

Ранее наставник сборной Мексики по футболу Осорио прокомментировал победу над национальной командой Германии на ЧМ-2018.