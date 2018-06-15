«Неконструктивная критика расстраивает»: работающий на ЧМ-2018 судья Карасёв рассказал об особенностях профессии

Многие недооценивают профессию футбольных арбитров, что зачастую приводит к конфликтным ситуациям. Об этом в интервью RT заявил судья Сергей Карасёв, который 15 июня обслуживает матч чемпионата мира между сборными Ирана и Марокко. Также российский рефери рассказал о подарках от команд, правилах, которых не знают футболисты, и отношении к критике со стороны болельщиков и тренеров.
Российский арбитр Сергей Карасёв дебютирует на чемпионате мира по футболу в качестве резервного судьи на матче группового этапа между сборными Марокко и Ирана. Эта игра станет для рефери особенной по двум причинам. Во-первых, ему предстоит опробовать систему видеопомощи, используемую на соревнованиях подобного уровня впервые. Во-вторых, отечественные арбитры не работали на мундиалях с 2006 года в Португалии, где три матча судил россиянин Валентин Иванов. Перед встречей в Екатеринбурге Карасёв ответил на серьёзные, смешные и провокационные вопросы блица RT.
— Вы помните, сколько российских судей обслуживали матчи чемпионата мира?
— Шесть или восемь.
— Восемь. Как следует поступить на поле, если не видел эпизода, а помощники молчат?
— Продолжить игру.
— Какого правила не знают даже некоторые футболисты?
— Что начальным ударом можно забить гол. Или некоторые до сих пор пытаются убедить рефери, что было вне игры, когда мяч вводился из аута.
— Какой подарок от принимающей команды произвёл на вас наибольшее впечатление?
— Хороший вопрос. Когда мы были в Мадриде, менеджмент лиссабонского «Спортинга», встречавшегося с местным «Атлетико», подарил клубные майки с именами и фамилиями всех судей и ассистентов. Такого ещё никто никогда не делал, было очень приятно.
— Какой максимальный гонорар вы заработали за обслуживание матча?
— Гонорары у всех как в Европе, так и в России стандартные и не меняются уже на протяжении долгого времени. Поэтому о максимальной сумме здесь говорить не приходится.
— Показывать какие карточки вам доставляет большее удовольствие — жёлтые или красные?
— Честно говоря, ни те ни другие. В идеале я бы хотел судить, вообще к ним не прибегая. К сожалению, такие случаи — большая редкость. Но их наличие говорит о том, что арбитр хорошо контролирует ход поединка.
— А за что выписывать «горчичник» приятнее — за симуляцию или за бурное проявление эмоций?
— В любом случае мне это делать нравится, потому что если судья отметил нарушение, значит, он разобрался в эпизоде, наказал игрока за неспортивное поведение. Соответственно, не уронил свой имидж.
— На какой минуте сложнее давать пенальти — на первой или на 120-й?
— Наверное, на 120-й.
— Что менее приятно: оскорбление с трибуны или нещадная критика со стороны тренеров?
— Ни то ни другое. Любая критика расстраивает, особенно если она неконструктивная.
— Пьерлуиджи Коллина или Николай Латышев?
— Латышев.
— Тихон Калугин или Антон Аверьянов?
— Оба.
— Криштиану Роналду или Лионель Месси?
— Месси.
— Закончите фразу: самая потрясающая атмосфера была…
— …на всех стадионах, где наша бригада обслуживала матчи Лиги чемпионов и чемпионата Европы.
— Самое неблагодарное в работе арбитра — это…
— …отсутствие понимания того, что мы испытываем. Многие думают, что нам легко даются решения, что судьи совершают какие-то действия намеренно. К сожалению, о нашей профессии человеку со стороны известно совсем немного, отсюда и возникают конфликтные ситуации.
— Отборнее всех на меня матерился…
— Никто не матерился. Возможно, в это трудно поверить, но такого и правда не было за всю мою карьеру.
— Самый несдержанный тренер, с которым вам удалось пересечься?
— На данный момент — Дан Петреску. Он на протяжении 90 минут может прыгать и бегать по всей технической зоне. Не знаю, сколько килограммов он теряет за один матч, но, наверное, больше, чем сами футболисты.
— У российских арбитров всё хорошо, кроме…
— …того, что мы официально не являемся профессионалами, а работаем как любители. В связи с этим у нас нет страховок, трудовых книжек и прочих льгот. Надеюсь, в ближайшем будущем эта ситуация изменится в лучшую сторону.
— По окончании карьеры я буду целый месяц…
— С семьёй на даче.