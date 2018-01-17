Суд запретил «Кубани» выплачивать долги экс-тренеру футбольной команды Петреску

Николай Пырнеу, агент бывшего главного тренера футбольного клуба «Кубань» Дана Петреску, рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) отложил принятие решения по делу краснодарской команды о невыплате задолженностей его клиенту.

«Кубань» принесла в РФС решение какого-то суда о том, что управляющая компания запретила клубу выплачивать долги Петреску. Представляете? Это же просто нонсенс!» — цитирует Пырнеу «Спорт-Экспресс».

Агент также заявил, что в случае отрицательного решения РФС он подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Если вдруг РФС теперь разрешит «Кубани» не платить долги Дану и возьмёт за основу решение этого суда, не снимет очки с краснодарцев, тогда мы идем в СAS! И судиться будем уже с РФС. Это просто немыслимо! Такого в мире нигде не было», — рассказал Пырнеу.

Ранее в «Кубани» заявили, что воспринимают как шантаж возможный бойкот футболистами матча с «Тюменью».