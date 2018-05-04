Тренер «Зальцбурга» готов принять извинения российского судьи Карасёва за ошибку в полуфинале Лиги Европы по футболу

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Главный тренер австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Марко Розе заявил, что готов простить бригаду российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, обслуживавшую ответную встречу 1/2 финала Лиги Европы по футболу с французским «Марселем».

Решающий гол в двухраундовом противостоянии защитник «Марселя» Роланду забил на 116-й минуте встречи после розыгрыша углового удара, который Карасёв ошибочно назначил.

«В конце сопернику немного повезло. Я поздравляю их. Нужно посмотреть видеозапись эпизода. Я очень горжусь своей командой. Мне сообщили, что судьи в раздевалке расстроены, потому что знают, что приняли неправильное решение. Если кто-то признает свою ошибку, я готов принять извинения», — цитирует Розе РИА Новости со ссылкой на AFP.

Ранее австрийский «Ред Булл Зальцбург» одержал победу над французским «Марселем» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы, но уступил ему по сумме двух встреч.

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