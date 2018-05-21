«Шведы — молодцы, но гегемония канадцев не прервана»: экс-вратарь сборной России Шталенков об итогах ЧМ по хоккею

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Борислав Головин
Швеция добилась серьёзного успеха, во второй раз подряд выиграв чемпионат мира, однако Канада остаётся сильнейшей хоккейной державой. Таким мнением с RT поделился олимпийский чемпион Михаил Шталенков. По мнению бывшего вратаря сборной России, «кленовым листьям» в Дании не хватило агрессии и настроя. Эксперт также объяснил, почему американская сборная дважды проиграла с разгромным счётом, назвал «фантастическим успехом» серебро Швейцарии и признался, что был удивлён появлением в воротах национальной команды в четвертьфинале Игоря Шестёркина.
Шталенков подвёл итоги чемпионата мира по хоккею
  • Reuters
  • © Grigory Dukor

«Чемпионат мира — не показательный турнир»

— Насколько закономерна победа сборной Швеции на чемпионате мира?

— Если брать последние десять лет, назвать случайным этот успех «тре крунур» никак не получается. К тому же нельзя забывать, что шведы выиграли чемпионат мира во второй раз подряд. Да и состав позволял им бороться за самые высокие места.

— Можно ли говорить о том, что «тре крунур» прервали наметившуюся в 2010-х гегемонию канадцев на крупных турнирах?

— Шведы, безусловно, молодцы, но чемпионат мира — не самый показательный турнир. Не хочу умалять его значимость, но все понимают, что до первенства планеты доезжают далеко не все сильные хоккеисты. Если же взять последние Олимпийские игры с участием игроков НХЛ и Кубок мира — 2016, то там золото доставалось именно Канаде.

— Можно ли говорить о том, что приезд Виктора Арвидссона, Эрика Густафссона и Филипа Форсберга стал определяющим в походе команды за золотом?

— Соглашусь. У шведов был отличный выбор хоккеистов. Существовала возможность именно подбирать людей под задачи. И каждому энхаэловцу в команде было заготовлено определённое место на льду. «Тре крунур» могли похвастаться впечатляющей глубиной состава, и каждый хоккеист у чемпионов мог принести команде ощутимую пользу. На таком турнире, как ЧМ, с большим количеством матчей это очень важно, особенно когда начинается плей-офф.

— Как считаете, не стоит ли командам запретить дозаявлять хоккеистов по ходу турнира, чтобы ни у кого не было возможности резко усилить состав?

— Вопрос достаточно дискуссионный, но я не вижу в этом никакого криминала. В конце концов, такие правила ввели не вчера. Все давно привыкли, что по ходу турнира сборные усиливаются хоккеистами, чьи команды завершили выступления в Кубке Стэнли. Чем больше сильных игроков принимают участие в ЧМ, тем лучше для зрителей.

«Швейцария добилась фантастического успеха» 

— Чем объясните выход сборной Швейцарии в финал?

— Во-первых, успех швейцарцев нельзя назвать прямо-таки невероятной сенсацией. Эта команда периодически выстреливает на крупных турнирах. Вспомните хотя бы ЧМ-2013 в Швеции и Финляндии, когда альпийцы тоже добрались до финала и были разгромлены всё теми же шведами. Давайте посмотрим, что Швейцария покажет на следующем первенстве планеты.

В Дании для них всё сложилось наилучшим образом. Команда, не имея в составе звёзд первой величины, добилась фантастического успеха благодаря работоспособности и отличной физической подготовке. Плюс по ходу плей-офф их усилил тот же Роман Йози из «Нэшвилла». Да и соперники вполне могли недооценить швейцарцев, которые пробились в матчи на вылет лишь с четвёртого места в группе.

— Успех Швейцарии на ЧМ и серебро немцев на Олимпийских играх в Пхёнчхане свидетельствуют о том, что уровень мирового хоккея вырос?

— Вопрос достаточно спорный. Та же Германия в Южной Корее добралась до финала, а на ЧМ тихо и мирно заняла шестое место в своей группе и даже не пробилась в плей-офф. На ОИ команды вообще приехали в сильно экспериментальных составах. Сейчас в мировом хоккее образовалась группа команд, которые можно назвать крепкими середняками. Обыграть их нелегко, и порой они способны выстрелить, как это сделала Швейцария. Но стабильности таким коллективам не хватает.

— Чем силён нынешний созыв швейцарской команды?

— Прежде всего, швейцарцы — выносливые ребята. Все 60 минут матча они выдерживали задаваемый соперником высочайший темп. Команда не могла себе позволить много времени проводить в зоне оппонента, но надёжно действовала в обороне и наказывала за ошибки.

«Канаде не хватило настроя» 

— Как весьма талантливая сборная США умудрилась проиграть оба ключевых поединка с неприличным счётом: в рамках группового этапа финнам (2:6) и в полуфинале шведам (0:6)?

— Матч со шведами американцам лучше забыть. Это был не их день. Посмотрите статистику: у сборной США 41 бросок — ноль голов, у шведов 20 бросков — шесть заброшенных шайб. Такое порой случается. Скандинавы выжали максимум из имевшихся у них моментов, кураж поймал вратарь Андерс Нильссон. Плюс, на мой взгляд, шведы просто сильнее, несмотря на то, что американцев вёл вперёд Патрик Кейн, который стал лучшим бомбардиром турнира.

— Чего не хватило Канаде, чтобы завоевать медали?

— Мне кажется, настроя. В матче с Россией они реально сражались на льду, а затем сбавили обороты. Разумеется, после победы над командой Ильи Воробьёва они рассчитывали, что пройдут Швейцарию без проблем. Однако соперник неожиданно упёрся. В третьем периоде «кленовые листья» вообще не покидали зону оппонента, но забросить так и не смогли. Ну а на игру за третье место эмоций просто не осталось.

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— Конор Макдэвид с 17 баллами за результативность занял третье место в гонке бомбардиров турнира. Молодой канадец продемонстрировал в Дании свой максимум?

— Понятно, что он очень талантливый хоккеист. Конор — крупный парень, который отлично катается и обладает мощным поставленным броском. При этом Макдэвид нежаден и готов поделиться шайбой с партнёрами, о чём свидетельствует дюжина результативных передач, которые он раздал. Но мне кажется, Конор мог бы сыграть ещё ярче, особенно в матче с той же Швейцарией.

— Кто ещё из хоккеистов произвёл на вас впечатление?

— Пожалуй, выделю вратаря сборной Швейцарии Леонардо Дженони. В 30 лет он выдал настоящий турнир жизни. Он действовал весьма хладнокровно и надёжно. В матчах плей-офф на него оказывалось огромное давление, но вратарь выдержал его. Дженони поймал кураж и призвал на свою сторону фортуну.  

— Сборная Белоруссии проиграла все семь матчей на групповом этапе и вновь вылетела из элитного дивизиона ЧМ. 

— Мы мало что знаем о первенстве Белоруссии, зато в КХЛ выступает минское «Динамо». Правда, последний сезон для бело-голубых получился не слишком удачным. Что касается сборной, то лидерами там по большей части являются иностранцы, а когда их нет, начинаются большие проблемы — повести за собой команду некому. Я ничего хорошего в такой массовой натурализации не вижу. На мой взгляд, лучше давать шанс своим хоккеистам. Нельзя же давать паспорта вообще всем и составить сборную из канадцев да американцев.

— Как бывший голкипер оцените вратарскую линию сборной России на ЧМ. Не кажется ли вам, что на турнир следовало вызвать выступающих в НХЛ Антона Худобина и Александра Георгиева?

— Не вижу предмета для обсуждения. На мой взгляд, в тренерском штабе не ошиблись с вызовом Василия Кошечкина, Игоря Шестёркина и Ильи Сорокина. Худобин вместе с «Бостоном» на момент начала ЧМ ещё продолжал выступление в Кубке Стэнли, а Георгиев, по сути, только-только заявил о себе, его время в сборной пока не пришло. Видимо, тренерский штаб решил, что имеющиеся вратари ничем не хуже и нет смысла дёргать того же Худобина.

— За кем будущее в российской национальной команде — за Кошечкиным или Шестёркиным?

— Понятно, что Вася гораздо старше. Сравнивать их я бы не стал. На ЧМ оба проявили себя неплохо, но мне всё-таки осталось непонятным решение выпустить на четвертьфинальный матч с Канадой Шестёркина. Пять пропущенных шайб — всё же многовато. Для Игоря это было серьёзное испытание — матч жизни. Где-то ему просто не хватило опыта и хладнокровия.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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