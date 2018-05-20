Разгромное поражение США и сенсационный вылет Канады: итоги 14-го игрового дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился 14-й игровой день, по итогам которого определились финалисты турнира. Сборная Швеции одержала разгромную победу над командой США, отправив в ворота соперника шесть безответных шайб. Швейцария сенсационно обыграла канадцев со счётом 3:2. Главные события и итоги полуфиналов — в материале RT.

Разгром дня

В первом полуфинальном матче встречались национальные команды США и Швеции. По ходу турнира «Тре Крунур» не потерпели ни одного поражения и заслужили звание одного из главных фаворитов турнира. Американцы же в четвертьфинале испытали серьёзные проблемы с чехами, а на групповой стадии и вовсе были разгромлены финнами. Но наличие в составе лучшего бомбардира турнира Патрика Кейна давало звёздно-полосатым определённые шансы на успех.

При этом статистика личных встреч указывала на преимущество скандинавов. За всю историю проведения чемпионатов мира команды встречались 53 раза и в 37 из них победу праздновали шведы. Американцы смогли завершить в свою пользу лишь 11 матчей, а ещё пять раз была зафиксирована ничья. Надежды североамериканских хоккеистов подпитывал успех в последнем поединке — на предыдущем первенстве планеты они обыграли будущих чемпионов со счётом 4:3.

Однако продлить победную серию в противостоянии им не удалось. Счёт уже в первом периоде открыл Виктор Арвидссон, воспользовавшийся ошибкой голкипера сборной США Кейта Кинкейда. А до конца второй 20-минутки преимущество Швеции стало подавляющим. Подопечным Грёнборга понадобилось всего три минуты, чтобы отправить три шайбы в ворота своего оппонента. Сначала в меньшинстве отличился Магнус Пяяйарви, а затем с промежутком в 11 секунд голами отметились Патрик Хёрнквист и Маттиас Янмарк. Причём последнему ассистировал лучший бомбардир команды Рикард Ракелль. Для форварда «Анахайм Дакс» этот балл за результативность стал 14-м (6 + 8) на турнире.

При этом за всю встречу американцы нанесли по воротам противника 41 бросок, но голкипер Андерс Нильссон был непробиваем. Швед в третий раз на турнире покинул лёд без пропущенных голов и перечеркнул шансы звёздно-полосатых на удачный исход поединка.

В заключительном периоде сборная Швеции довела счёт до унизительного. За 10 минут до конца встречи американцы предприняли отчаянную попытку отыграться и сняли голкипера, но лишь получили пятую шайбу в свои ворота. Дубль оформил Арвидссон. Итоговый результат на табло точным выстрелом установил Адриан Кемпе, а Микаэль Баклунд записал на свой счёт третью результативную передачу в матче.

После матча Баклунд вошёл в число трёх лучших хоккеистов сборной Швеции на чемпионате мира. Компанию ему составили защитники Адам Ларссон и Оливер Экман-Ларссон. У команды США подобной чести удостоились голкипер Кейт Кинкейд, а также форварды Патрик Кейн и Кэм Аткинсон.

Как и в 2017 году, «Тре Крунур» дошли до финала и имеет все шансы стать лишь четвёртой сборной, которой в XXI веке удавалось два года подряд становиться чемпионом мира. Ранее этого смогли добиться команды России, Чехии и Канады.

Неожиданность дня

Вторую путёвку в финал чемпионата мира оспаривали сборные Канады и Швейцарии. Двумя днями ранее «Кленовые листья» в одном из самых захватывающих матчей турнира обыграли национальную команду России и не позволили олимпийским чемпионам оформить золотой дубль в 2018 году. В свою очередь, их соперники уже стали авторами пока главной сенсации первенства, переиграв в полуфинале лидера группы B и одного из фаворитов — Финляндию.

Родоначальники хоккея имели подавляющее преимущество над швейцарцами в личных встречах. В 30 поединках европейцы лишь трижды уходили со льда в ранге триумфаторов, причём лишь один раз это произошло в основное время. Однако все эти победы были одержаны в последние восемь лет, что говорит о развитии уровня хоккея в стране и, как следствие, увеличения класса сборной.

Если раньше швейцарские хоккеисты в НХЛ были чем-то редкостью, то сейчас больше трети состава национальной команды не только выступают в Северной Америке, но и защищают цвета клубов, которые ежегодно числятся в числе главных претендентов на Кубок Стэнли. Так, Роман Йоси и Кевин Фиала играют за «Нэшвилл Предаторз», который в прошлом году остановился в шаге от завоевания заветного трофея.

Уже в первом периоде стало понятно, что лёгкой прогулкой для канадцев эта встреча не станет. Подопечные Патрика Фишера не уступали сопернику в активности, а в конце периода повергли в шок канадских болельщиков. Тристан Шервай совершил сольный проход и направил шайбу точно в верхний угол ворот Дарси Кемпера.

Канадцы взвинтили темп и стали обстреливать ворота Леонардо Дженони. Вратарь героически справлялся с градом ударов, но в одном из моментов оказался бессилен. Бо Хорват в точности воспроизвёл действия своего визави и восстановил статус-кво.

Канадцам было необходимо дожимать менее именитого соперника, но в самый ответственный момент их подвела несдержанность. Исход встречи предрешили два удаления «Кленовых листьев». Швейцарцы повели с разницей в две шайбы и не упустили это преимущество.

Подопечные Билла Питерса устроили настоящую осаду ворот Дженони, но их стараний хватило лишь на один гол. Как и в матче с Россией, отличился Колтон Парэйко, а автором голевой передачи стал капитан команды Коннор Макдэвид. Форвард «Эдмонтон Ойлерз» отметился на турнире 17-ю (5 + 12) набранными очками и, вероятно, получит звание лучшего ассистента. Но для выхода в финал этого оказалось недостаточно.

Его вряд ли утешит и звание одного из лучших игроков сборной Канады на ЧМ. Помимо Макдэвида, в символическую сборную вошли его партнёр по клубу Райан Ньюджент-Хопкинс и защитник Аарон Экблад. У Швейцарии в число особо отличившихся попали Мирко Мюллер, Энцо Корви и Нино Нидеррайтер.

Швейцарцы преподнесли вторую подряд громкую сенсацию на турнире и впервые с 2013 года вышли в финал чемпионата мира по хоккею. Подопечные Фишера постараются взять у шведов реванш за поражение пятилетней давности. Тогда «Тре Крунур» разгромили своего соперника со счётом 5:1.

Матч за третье место также обещает стать интригующим. Сборные Канады и США впервые за 82-летнюю историю чемпионатов мира разыграют между собой бронзовые медали чемпионата мира. Причём «Кленовые листья» захотят отомстить за проигрыш на групповом этапе: тогда звёздно-полосатые победили в овертайме со счётом 5:4.